البوظة التركية

البوظة التركية

المقادير :

٤ أكواب حليب كامل الدسم

١ كوب سكر ( حسب الرغبة)

ربع ملعقة صغيرة ملح

ربع ملعقة صغيرة مستكة + ربع ملعقة صغيرة سكر بودرة (تطحن بالهاون )

واذا كانت عندك مطحونة يكون افضل ” بطرف ملعقة الشاي الكمية لا تكثري لان طعمه قوي و مر ”

نصف كوب نشا ذرة

٢ كوب كريمة خفق

الطريقة:

1- في قدر على النار يتم وضع الحليب والسكر والنشاء مع الملح ( بعد تذويبهم معا ) والتحريك المستمر حتى يغلظ القوام ثم تضاف المستكة وتحرك قليلا ثم ترفع من على النار تغطى وتترك لتبرد بدرجة حرارة الغرفة

2- يتم خفق الكريمة حتى يتضاعف حجمها بالخفاقة الكهربائية

3- بعد ان يبرد المحلبي بالكامل يتم اضافته بالتدريج وخفقهة بالخفاقة الكهربائية مع الكريمة حتى تتجانس

4- يصب الخليط في اناء يغطى ويدخل للفريز ع الأقل ل 6 ساعات يمكن تقديمهة مع الفستق الحلبي او مع البقلاوة