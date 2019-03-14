البوظة التركية
البوظة التركية
البوظة التركية
المقادير :
٤ أكواب حليب كامل الدسم
١ كوب سكر ( حسب الرغبة)
ربع ملعقة صغيرة ملح
ربع ملعقة صغيرة مستكة + ربع ملعقة صغيرة سكر بودرة (تطحن بالهاون )
واذا كانت عندك مطحونة يكون افضل ” بطرف ملعقة الشاي الكمية لا تكثري لان طعمه قوي و مر ”
نصف كوب نشا ذرة
٢ كوب كريمة خفق
الطريقة:
1- في قدر على النار يتم وضع الحليب والسكر والنشاء مع الملح ( بعد تذويبهم معا ) والتحريك المستمر حتى يغلظ القوام ثم تضاف المستكة وتحرك قليلا ثم ترفع من على النار تغطى وتترك لتبرد بدرجة حرارة الغرفة
2- يتم خفق الكريمة حتى يتضاعف حجمها بالخفاقة الكهربائية
3- بعد ان يبرد المحلبي بالكامل يتم اضافته بالتدريج وخفقهة بالخفاقة الكهربائية مع الكريمة حتى تتجانس
4- يصب الخليط في اناء يغطى ويدخل للفريز ع الأقل ل 6 ساعات يمكن تقديمهة مع الفستق الحلبي او مع البقلاوة
اختيار المحرر
1 - 4 من 12