التباعد الاجتماعي: كيف تبدو مسافة 6 أقدام في الواقع؟

مع استمرار ارتفاع عدد الحالات الإيجابية للإصابة بفيروس كورونا بشكل كبير في جميع أنحاء العالم ، يُنصح الناس بشدة بعدم الخروج إلا إذا كان ذلك ضروريًا للغاية ، وعزل أنفسهم إذا دعت الحاجة وممارسة التباعد الاجتماعي في جميع الأوقات. حتى مع بدء الحكومة بالسماح بالحركة البطيئة، فقد ولت أيام المصافحة والعناق وحتى القبلات الاجتماعية. في محاولة لإبطاء وتيرة الوباء، أوصت السلطات التنظيمية، بما في ذلك مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ومنظمة الصحة العالمية بالحفاظ على مسافة لا تقل عن 6 أقدام مع الأشخاص الآخرين عند الخروج في الأماكن العامة.

لماذا نحتاج إلى الحفاظ على مسافة 6 أقدام؟

نظرًا لانتقال الفيروس التاجي الجديد من خلال قطرات الرذاذ المصابة التي يتم إخراجها من فم الشخص عند التحدث أو السعال أو العطس وما إلى ذلك ، فمن المهم الحفاظ على مسافة لا تقل عن 6 أقدام (حوالي 1.8 متر) كلما واجهنا أي شخص خارج منازلنا . وذلك لأن ستة أقدام هي متوسط ​​المسافة التي تقطعها هذه القطرات التنفسية قبل أن تستقر ولا يمكن استنشاقها من قبل الناس حولها. هذا هو السبب في أن الناس في جميع أنحاء العالم حريصون حول مكان وقوفهم في الطابور أثناء شراء البقالة والأساسيات اليومية ، وحتى من الذين يعبرون المسارات على الأرصفة.

ما الذي تبدو عليه مسافة 6 أقدام في الواقع:

في الحياة الواقعية ، غالبًا ما يكون من الصعب فهم شكل ستة أقدام. هذا هو السبب في أننا ندرج 4 طرق سهلة لتحديد ما قد تبدو عليه مسافة ستة أقدام في الحياة الواقعية حتى تتمكن من التعرف على نفسك والآخرين من حولك بأمان

تخيل أريكة ذات ثلاثة مقاعد

إذا كنت ترغب في تخيل مسافة ستة أقدام كل ما عليك القيام به هو تخيل أريكة مكونة من ثلاثة مقاعد.

طول ذراعك

إذا لم تكن جيدًا مع الخيال ، نقترح استخدام طول ذراعيك كدليل للمسافة الاجتماعية. مد ذراعيك إلى الجانبين لأن المسافة بين طرف إصبعك الأوسط من يد إلى أخرى هي نفس المسافة تقريبًا مثل طولك. لذا ، على سبيل المثال ، إذا كان طولك 5 أقدام و 3 بوصات، فطول ذراعيك تقريبا 4.5 بوصة. هذا يعني أنك بحاجة للتأكد من مد ذراعيك على كلا الجانبين بينك وبين الشخص التالي.

عربات التسوق

نظرًا لأننا نستخدم عربات التسوق بانتظام ، فكل ما عليك فعله هو تخيل اثنين منهم (من طرف إلى طرف) لممارسة التباعد الاجتماعي. يمكن أن تكون هذه الحيلة مفيدة في المرة القادمة التي تدخل فيها إلى محل بقالة وترى شخصًا لا يعرف معايير التباعد الجسدي.

عرض السيارة

يمكنك أيضًا تخيل عرض سيارتك في المرة القادمة التي تخرج فيها حيث يبلغ متوسط ​​عرض سيارة سيدان عادةً أكثر من 6 أقدام.