6 خلطات للتخلص من حب الشباب في يوم واحد

حب الشباب من أكثر المشاكل التي تسبّب الإحراج للعديد من الأشخاص

تُعدّ مشكلة حب الشباب من أكثر المشاكل انتشاراً في فترة المراهقة، وتسبّب الإحراج للعديد من الأشخاص؛ بسبب البثور، والبقع المنتشرة في الوجه التي تشوّه جمال الوجه، ويهدرون الكثير من المال؛ لإيجاد طريقة للتخلص منها، والتمتع ببشرة نقية ونضرة، إليكم 6 خلطات التخلص من حب الشباب في يوم واحد:

1- خلطة الليمون: يتم إحضار عصير ليمونة، وخلطه مع ملعقة من العسل، ودهن الخليط على الوجه وتركه لمدة عشر دقائق، ثم غسله بماء فاتر دون استخدام الصابون، وسينشف عصير الليمون الحبوب للتخلص منها.

2- خلطة الزيوت: خلط ملعقتين من زيت الصبار، مع ملعقتين من زيت اللوز، وملعقتين من زيت العنب، وملعقة من ماء الورد، وخلطهم معا جيداً، ويتم دهن الوجه بالخليط، ونتركه على الوجه لمدة نصف ساعة، فسيخلّص خليط الزيوت من البكتريا التي تسبّبت بظهور الحبوب والقضاء عليها.

3- خلطة اللبن والبطاطس: إحضار نصف كوب من اللبن الزبادي، وخلطه مع ملعقتين من طيب البحر الميت، وربع كوب من ماء البطاطس، ووضع المزيج على الوجه وتركه لمدة ربع ساعة، ومن ثم غسل الوجه بماء فاتر.

4- البابونج: استخدام مغلي البابونج في غسل الوجه يساعد على التخلص من حب الشباب.

5- خل التفاح: فمن المعروف مدى فعالية خل التفاح في قتل البكتريا، والتخلص من الالتهابات، ويُستخدم بخلط ملعقتين من خل التفاح، مع ملعقة من النشا، ووضع المزيج على الوجه وتركه لمدة عشر دقائق، ويمكن وضع القليل من ماء الورد مع المزيج؛ لإعطاء الوجه المزيد من النضارة.

6- خلطة القرفة والعسل: يتم مزج ملعقة من العسل مع نصف ملعقة من القرفة المطحونة، ووضعهم على الوجه لمدة نصف ساعة، ثم غسل الوجه بماء بارد؛ فستساعد القرفة على التخلص من حب الشباب بشكل أسرع.

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