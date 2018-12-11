8 طرق للتخلص من رائحة الحمام الكريهة

احرص على تهوئة الحمامات يومياً بفتح النوافذ فيها

تسبب رائحة الحمام الإزعاج لكل أفراد البيت وأيضاً تسبب الإحراج لأصحاب البيت إذا ما طلب الزوار دخول الحمام، غالباً ما يكون سبب هذه الرائحة تراكم البكتيريا والفطريات في عدة أماكن في الحمام، خاصةً في المرحاض.

وفي هذا المقال نقدم لكم طرق التخلص من رائحة الحمام الكريهة:

1- احرص على تنظيف جميع مناطق الحمام بشكلٍ جيد وافرك حوض الاستحمام والجدران المجاورة له كذلك نظفي الكرسي الفرنجي والأرضيات جيداً بالماء وسائل التنظيف وبعض المعقمات، إضافة إلى المغسلة مع ترك مساحيق التنظيف عليها لدقائق حتى يتسنى لها قتل الجراثيم والبكتيريا المتراكمة في هذا المكان، ثمّ أشطف كامل الحمام بالماء حتى تزيلي آثار المنظفات عنه.

2- واظب على تنظيف أدوات دش الاستحمام كالمقبض والمفاتيح، حيث يتراكم فوقها الكثير من الماء والصابون والكاليسيوم التي قد تطلق رائحة كريهة.

3- نظفّ جميع ملحقات الحمام واكسسواراته العامة وأماكن وضع منتجات تنظيف الشعر والجسم التي يتراكم حولها الجراثيم ومختلف أنواع البكتيريا بأعدادٍ كبيرة؛ لأنّها منطقة رطبة وتعتبر بيئة ملائمة لنموّها بسرعة.

4- استعمل منشفة نظيفة لتنشيف كامل الحمام من الماء وأبقيه جافاً تماماً، كما يجب تنظيف الأرضية بالماء وسائل التنظيف ثم شطفها ومسحها بشكل يومي حتى تتخلصي من العفونة والترسبات والكائنات الدقيقة المسببة للرائحة الكريهة.

5- حاول تبديل ستائر حوض الاستحمام وسجادة الأرضية بشكلٍ دوري مع غسلها بالمعقمات باستمرار؛ لأنّها أكثر الأماكن التي تتجمع فيها الجراثيم والبكتيريا المسببة للرائحة.

6- احرص على تهوئة الحمامات يومياً بفتح النوافذ فيها، إضافة إلى استخدام الهوايات المناسبة لشفط الهواء الداخلي للخارج.

7- أفرغ سلة المهملات الموجودة داخل الحمام بشكل يومي، لأنّها أماكن تتجمع فيها الملوثات بشكل كبير.

8- عطّر الحمام بالشموع أو الزجاجات المعطرة التي تباع بكثرة في الأسواق، كما يمكن استخدام المعطرات اللاصقة التي توضع في حوض السيفون أو على المقعد من الخارج، فهي تمنح الحمام رائحة زكية ومنعشة.

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