حديقة المنزل: كيف تزرع الثوم في المطبخ؟

الثوم افضل صديق في مطبخك

يعد الثوم احد أفضل النباتات التي يمكن أن تنمو في المنزل. فهو سهل العناية ورخيص. قد لا تحب مذاقه، ولكن تناول رأس كاملة من الثوم في اليوم يقوم بمعجزات لجسمك. الثوم هو الغذاء البسيط الذي يوفر خصائص الشفاء قوية.

الثوم غني بالمواد النيتروجينية والصوديوم والبوتاسيوم والسيلينيوم والكالسيوم والمغنيسيوم والسيليكون والكبريت، وحمض الفوسفوريك، وفيتامين C، D، B، فيتوسترولس، الإستخراجية، والزيوت الأساسية.

كما يحتوي على فيتونسيدات ، مثل الأليسين ، التي تشكلت خلال التدمير الميكانيكي للنباتات ، مما يعني أنه يجب عليك سحق أو طحن الثوم الخاص بك للتمتع بأقصى قدر من الفوائد. يعتقد الباحثون أن allicin له تأثير قوي على الجراثيم الذي يشفي العدوى بشكل أسرع. يمتزج الثوم بخصائص مضادة للفطريات ، مما يجعله أقوى من العديد من المضادات الحيوية المستخدمة اليوم.

انت تحتاج:

1 رأس من الثوم

تربة

1 علبة بلاستيكية

الطريقة:

استخدم رأس جيد من الثوم.

خذ وعاءًا كبيرًا واملأه بتربة مشبعة بالمغذيات. افصل الحصوص عن بعضها وضع كل فصوص عموديا على عمق 1 بوصة. غطيه بشبر من التربة.

ضع الوعاء في منطقة تتعرض لأشعة الشمس.

قم بإضافة الماء الى الوعاء عندما يبدأ في الجفاف ، تمامًا كما تفعل مع أي نبات داخلي.

اقطع الورق الاخضر عندما يصبح 3-4 بوصات ، واترك بوصة حتى يتمكن من النمو. في مرحلة ما ، ستتوقف الأوراق الخضراء عن النمو.

عندما تجف وتتحول إلى اللون البني ، استخرجها وستجد انها اصبحت رأس كاملة. كرر العملية في وعاء جديد.