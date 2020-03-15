الجرانولا أو ألواح الطاقة بالشوفان والعسل

هل تبحثين عن وجبة مشبعة وغنية بالمكونات الصحية؟ جربي أصابع الشوفان بالمكسرات والعسل، والتي يمكنك تناولها سريعا مع كوب من الحليب صباحا ، فهي تمثل وجبة غذائية متكاملة

المقادير:

2 كوب شوفان

½ كوب عسل نحل

2 ملعقة سمن مذاب

2 ملعقة سكر بنى

1 مقدارمن المكسرات (لوز، بندق، فول سوداني، كاجو)

1 مقدارمن التين المجفف.

1 مقدار مشمش مجفف

1 مقدار قراصيا

1 مقدار زبيب ،و مقدار جوز هند.

الطريقة:

تغلف صينية بورق الفويل.

نضع المكونات بالتدريج ونخلطها جيدا. أولا التين المجفف مع المشمش المجفف والزبيب بعد تقطيعهم قطع صغيرة جدا.

ثم نجرش المكسرات ونضيفها، ثم نحمص جوز الهند قليلا على النار ونضيفه.

فى كوب نضع ملعقتين السمن، ثم نضع عسل النحل ويضاف السمن مع عسل النحل الى الشوفان ونمزجهم جيدا . وتضاف لهم جميع المقادير السابقة. وتوضع فى الصينية ، ونسوي السطح براحة اليد حتى يكون القرص المتكون منتظم الشكل. ويرش على الوجه السكر البنى

تدخل الصينية الفرن لمدة ثلث ساعة على درجة حرارة متوسطة.

تترك لتبرد قليلا ويتم تقسيمها لأصابع حسب الرغبة. تخزن في علبة محكمة الغلق.