ما تفسير الحلم بالمرض؟

إن الحلم بأنك مصاب بمرض يدل على اليأس أو تغييرات غير سارة أو بعض الانهيارات العاطفية. قد يكون المرض رمزيًا لعدم قدرتك على التعامل مع الموقف. انت ترى المرض وسيلة سهلة للخروج. في ملاحظة مباشرة أكثر ، قد يشير هذا الحلم إلى إيلاء اهتمام أكبر لصحتك خاصة في مناطق الجسم التي تم الكشف عنها في الحلم.

على وجه الخصوص ، الحلم بأنك مصاب بمرض عضال أو مرض يعني ضمنا أنك تعيش في "وقت مستعار". الحلم هو تذكير بأن الحياة ثمينة للغاية وأنك تحتاج إلى الاستفادة القصوى من وقتك كل يوم. بدلا من ذلك ، أن يكون لديك مرض عضال في حلمك يدل على اليأس والحزن والشفقة على الذات. ما هو الجزء الذي يجعلك تشعر بهذه الطريقة في حياتك؟