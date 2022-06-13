الحمى النزفية أعراضها وطرق علاجها

الحمى النزفية أو ما تسمى الحمى النزفية الفيروسية وباللغة الإنجليزية Hemorrhagic Fever، والحمى النزفية هي مجموعة من الأمراض المعدية والتي تؤثر على الكثير من أجهزة الجسم في نفس الوقت، وتؤثر الحمى النزفية على قدرة الجسم على تنظيم نفسه، وقد تسبب تلف في الأوعية الدموية وخلل في عملية تجلط الدم.

تسبب بعض أنواع الحمى النزفية مرضاً خفيفاً نسبياً، بينما قد يسبب بعضها الآخر مرضاً شديداً مهدداً للحياة. وتختلف الأعراض باختلاف الفيروس المسبب، إلا أنه غالباً ما يصاحبها حدوث نزف داخلي أو خارجي، لكن نادراً ما يكون هذا النزف مهدداً للحياة.

العراق تسجل ارتفاع في حالات الحمى النزفية

وبحسب وزارة الصحة العراقية أعلنت أن هناك تزايد في غصابات الحمى النزفية وقد ارتفعت عدد الإصابات حتى الآن إلى 96 إصابة و18 حالة وفاة، ومن المحتمل زيادة عدد الإصابات وذلك بسبب وجود حالات مشتبه بها.

ما نوع الحمى النزفية التي سجلها العراق؟

الحمى النزفية التي سجلها العراق تعرف باسم حمى الكونغو وأيضاً حمى القرم الكونغو النزفية.

ما هي فترة حضانة فيروس حمى القرم الكونغو النزفية؟

فترة حضانة فيروس حمى القرم الكونغو النزفية يعتمد على طريقة اكتساب الفيروس، فبعض الإصابة بالعدوى عن طريق لدغات القراد، تتراوح فترة الحضانة عادة بين يوم و3 أيام، وبحد أقصى 9 أيام.

أما فترة الحضانة بعد الاتصال بدم أو أنسجة ملوثة فتتراوح بين 5 و6 أيام، وقد وصلت في بعض الحالات الموثقة إلى 13 يوم.

أعراض حمى القرم الكونغو النزفية

الصداع.

التهاب العيون.

الحمى.

آلام العضلات.

الدوخة.

آلام الرقبة وتيبسها.

آلام الظهر.

الحساسية للضوء.

هل تنتقل حمى القرم الكونغو النزفية عبر اللحوم المجمدة؟

يستبعد انتقال حمى القرم الكونغو النزفية عن طريق اللحوم المجمدة، أما بدرجات الحرارة العالية فإنه يفقد حيويته عند درجة 56 مئوية لمدة 30 دقيقة، وعند 60 درجة مئوية لمدة 15 دقيقة، وكذلك هو حساس للمعقمات مثل الكحول والحوامض والمنظفات والفورمالين والأشعة فوق البنفسجية.

أنواع الحمى النزفية

أنواع الحمى النزفية حمى الضنك: هي حمى فيروسية تنتقل من خلال لدغة أنثى بعوضة من جنس الزاعجة المصرية، ومن أعراضها ارتفاع شديد للحرارة قد يصل إلى 41 درجة سيلسيوس.

أنواع الحمى النزفية حمى الإيبولا: هي حمى يسببها فيروس الإيبولا، والذي من الفيروسات الخطيرة التي تصيب الإنسان والحيوان. تتميز بارتفاع حرارة الجسم، والتعب العام، والألم في العضلات.

أنواع الحمى النزفية حمى لاسا: هي من أنواع الحمى الفيروسية النزفية، لكنها أقل عدوى من الأنواع الأخرى، وأقل شدة، حيث قد لا يعاني فيها المريض من أي أعراض أو قد يعاني من أعراض طفيفة.

أنواع الحمى النزفية حمى ماريورغ: هي حمى يسببها فيروس ماربورغ، تنتقل من خلال خفافيش الفاكهة.

أنواع الحمى النزفية الحمى الصفراء: هي من أنواع الحمى النزفية التي تنتقل من خلال البعوض، ويرافقها صداع، وألم في العضلات، والتقيؤ، وفقدان الشهية، واليرقان.

كم تتراوح فترة حضانة الحمى النزفية؟

تتراوح فترة حضانة الحمى النزفية من 2-21 يوم.

الحمى النزفية أعراضها وطرق علاجها

أعراض الحمى النزفية الأولية

ارتفاع درجة الحرارة.

صداع الرأس.

الإعياء.

وجع في البطن.

ألم في العضلات.

أعراض الحمى النزفية المتقدمة

القيء.

الإسهال الدموي.

النزف تحت الجلد أو في نزيف في الأعضاء الداخلية، أو من فتحات الجسم، مثل الفم، أو العينين، أو الأذنين.

الطفح الجلدي.

الغيبوبة.

الهذيان.

الفشل الكلوي.

التغير في الحالة العقلية.

علاج الحمى النزفية

لا يوجد علاج لفيروس الحمى النزفية حتى الآن أو لقاحات ويتم علاج الحمى النزفية فقط بالرعاية الطبية الأساسية وذلك عن طريق:

الحصول على السوائل أو المساعدة في التنفس.

أخذ مسكنات الألم، مثل الأسيتومينوفن، والأدوية المضادة للفيروسات، مثل ريبافيرين

الغسيل الكلوي إذ قد تفيد في إزالة الفضلات من الدم في بعض حالات الفشل الكلوي.

كيف تنتشر الحمى النزفية؟

تنتشر الحمى النزفية عن طريق ملامسة الحيوانات أو الحشرات المصابة، وتعيش الفيروسات التي تسبب الحمى النزفية الفيروسية في مجموعة متنوعة من مضيفات الحيوانات والحشرات.

الحشرات والحيوانات التي تنتقل من خلالهاهو البعوض أو القراد أو القوارض أو الخفافيش، ويمكن أيضا أن تنتقل بعض أنواع الحمى النزفية الفيروسية من شخص لآخر، أو عن طريق لدغات البعوض أو القراد، وينتشر البعض الآخر عن طريق ملامسة سوائل الجسم المصابة، مثل الدم أو اللعاب أو السائل المنوي، ويمكن كذلك انتقالها عبر استنشاق براز أو بول الحيوانات المصابة، أو أثناء ذبحها وأكل لحومها غير المطبوخة بشكل جيد.

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