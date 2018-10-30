ابتعدي عن هذه الأخطاء الفادحة أثناء الدورة الشهرية

تناول الوجبات تعتبر أمرًا خطرًا في فترة الدورة الشهرية

أثناء الدورة الشهرية تشعر الفتاة أن حالتها المزاجية سيئة، وقد تتناول بعض الأطعمة أو تقوم بإتباع بعض العادات التي تزيد من هذا الإحساس دون أن تشعر، ففي التقرير التالي نقدم لك بعض الأشياء التي عليك الابتعاد عنها أثناء أيام الدورة الشهرية.

تناول أنواعًا معينة من الأطعمة:

تناول الوجبات السريعة والمأكولات الجاهزة يعتبر أمرًا خطرًا في فترة الدورة الشهرية، وذلك لأنها تحتوي على مواد حافظة كيميائية تضر بصحتك وتؤثر على حالتك الحساسة في هذه المرحلة، وإلى جانب هذه المأكولات، تشكل المشروبات الغازية خطرًا عليك أيضًا، فاحذري منها.

تناول الأسبرين:

الأسبرين وجميع الأدوية المسيّلة للدم والمنشطة للحركة الدموية تعتبر خطيرة جدًا عليك أثناء الحيض، فهي تزيد من تدفق الدم وتعرضك لخطر النزيف المتزايد.

الممارسات اليومية:

من المهم أن تبتعدي عن بعض العادات اليومية التي قد تؤذيك دون أن تدركي، وأهمها حمل الأغراض الثقيلة أو النوم لفترات طويلة إضافةً إلى الإكثار من العمل وعدم الحصول على قسطٍ كافٍ من الراحة، هذا إلى جانب عادة الاستحمام بالماء الباردة جدًا والتي تعتبر مضرة لك.

الحمضيات:

الإكثار من الحمضيات كالليمون الحامض والبرتقال وغيرها من الفواكة الحمضية يعتبر أمرًا سلبيًا لأن هذه الفواكة تحتوي على مواد حمضية قوية من شأنها أن تؤدي إلى إنقطاع الدورة أو إنخفاض معدلها.