أخطاء شائعة في تحضير الزنجبيل تفقده فوائده

الزنجبيل صحي ومفيد

من المعروف أن شراب الزنجبيل يعالج الكثير من الأمراض، فقد وصفه القدماء لعلاج العديد من الأمراض كمشاكل الجهاز التنفسي العلوي، والسعال، إضافة إلى كونه منظم لنسبة السكر في الدم و مضاد للنزيف ومدر للبول، بالإضافة الى علاج الغثيان. واليوم أثبتت العديد من الدراسات العلمية أن تناول كوب من الزنجبيل قبل الاكل يضاهي تأثير فيتامين ب 6 الذي يعالج الغثيان.

ولكن للأسف هناك العديد من الأشخاص الذين لا يعرفون طرق استخدام الزنجبيل بالشكل المناسب:

الخطأ الأول تقطيع الزنجبيل قبل فترة طويلة من استخدامه. وفقا لدراسة طبية يفقد الزنجبيل خاصية عطرية كبيرة فيه لذلك ينصح باستخدامه فورا عند تقطيعه.

الخطأ الثاني تقطيع الزنجبيل وغليه بالماء ظنا منا اننا بذلك نقوم باستخلاص المزيد من فوائده وفي الحقيقة فان الطريقة بحسب ذات المصدر غير مجدية ، الطريقة الصحيحة هي ان نقوم بتقطيع الزنجبيل واضافة الماء المغلي عليه وانتظار 5 دقائق للحصول على شراب مفعم بالفائدة.

الخطأ الثالث تقشير الزنجبيل. يحتوي قشر الزنجبيل على فوائد عظيمة تضاف الى فوائده الاصلية وينصح بعدم تقشير الزنجبيل وانما غسله جيدا للحصول على مشروب رائع ومفيد.

الخطأ الرابع اضافة السكر للزنجبيل. السكر يقلل من فوائد الزنجبيل كما ان اضرار السكر الابيض كثيرة جدا، لذلك ينصح بتحليته بالعسل او منقوع الزبيب.