6 مؤشرات على الزواج الصحي

العلاقات الصحية مبنية على الاحترام المتبادل

هل تشعرين بالاكتئاب عندما تستيقظين بجوار زوجك كل صباح؟ هل تخشى من العودة إلى بيتك لأن زوجتك تشعرك بالضيق؟ إذا كانت الإجابة "لا" على كلا السؤالين، فقد تكون هذه علامة جيدة! على الرغم من عدم وجود معيار لقياس مدى صحة الزواج، الا ان هناك بالتأكيد مؤشرات على أن حياتك الزوجية تسير في الاتجاه الصحيح:

لا تقارن نفسك بالآخرين

مفتاح العلاقة السليمة هو العثور على ما يناسبك ويناسب شريك حياتك دون مقارنات مع أزواج أخرين. من المؤكد أن الغيرة يمكن أن تدمر شعورك بالسعادة.

أنت على طبيعتك مع شريك حياتك

سواء كان ذلك شعر فوضوي في الصباح أو مزاج متأرجحا – ليس لديك أي مبرر لتمثل أمام شريك حياتك. إنه شعور جميل أن تعرف أن زوجك أو زوجتك يقبلك على عيوبك وعلاتك.

الاحترام المتبادل، دائما

عندما نقول احترام، هذا لا يعني إظهار الاحترام امام الناس. بل يتعلق أيضا باحترام الاختيارات، والقرارات والحريات. إذا وجدت نفسك لا زلت تتذمر من الشريك فهذا مؤشر غير جيد.

غفران ونسيان اخطاء الماضي

مرحبا بك في نادي "الزواج السعيد"، عند التوقف عن الحديث عن اخطاء الماضي والعمل معا لبناء علاقة صحية. ويصبح شعارك الجديد " اغفر وانسى" فأنت في زواج سعيد وصحي.

تبحران معا عبر الأوقات الصعبة

كزوجين، كل منكم قد رأى أفضل وأسوأ ما لديكما، ووقفتما معا خلال الأوقات العصيبة. وتجاهلتما العيوب وشجعتما بعضكما البعض على أن تكونا زوجين أفضل.

تخصصان وقتا لكما

بغض النظر عن مدى تعبك بعد العودة من المكتب أو قضاء يوم محموم في رعاية أطفالك، الا انكما دائما تخصصان وقت لكما للاسترخاء والمتعة.

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