ما هي السكتة الدماغية ؟

9 حالات من كل 10 من مرضى السكتة الدماغية تكون الجلطة هي السبب

تعتبر السكتة الدماغية حالة طارئة خطيرة و هي السبب الثالث للوفيات في الولايات المتحدة، فما هي السكتة الدماغية ؟

تحدث السكتة الدماغية عندما ينفجر وعاء دموي في المخ أو يحدث انسداد مفاجئ في أحد هذه الأوعية عن طريق الجلطة، بدون علاج فإن خلايا المخ سرعان ما تموت و النتيجة عجز كبير أو وفاة محتومة.

أعراض السكتة الدماغية:

تنميل مفاجيء أو ضعف في الجسم و خصوصاً على جانب واحد .

تغير مفاجي ء في القدرة على النظر أو صعوبة في البلع .

صداع شديد بدون سبب .

صعوبة في الكلام.

ويفضل نقل المريض الى المستشفى بالسرعة القصوى اذا شعر باي من هذه الاعراض ولم يتمكن من الابتسام أو الكلام بشكل مفهوم. وتذكر إذا حُرمت خلايا المخ من الأكسجين فسوف تموت خلال دقائق.

علاج السكتة الدماغية خلال 3 ساعات من بداية حدوثها :

1. تشخيص السكتة الدماغية.

2. عمل أشعة مقطعية على المخ فوراً لمعرفة نوع السكتة سواء عن طريق جلطة أم إنفجار وعاء دموي.

9 حالات من كل 10 من مرضى السكتة الدماغية تكون الجلطة هي السبب. أما حالات النزيف الدماغي فأقل حدوثاً ولكنها أكثر خطورة ، فعندما ينفجر الوعاء الدموي مسبباً النزيف غالباً يكون من الصعب إيقافه.

أسباب السكتة الدماغية:

تصلب الشرايين الذي يغير من تركيب الجدار الداخلي للشرايين و بالتالي يعرض الدم لتكوين الجلطات .

ارتفاع الضغط الشديد و الذي يجعل الشرايين الضعيفة تنفجر .

من هم أكثر عرضة للإصابة؟

مرضى الضغط المرتفع و ارتفاع نسبة الكوليسترول .

مرضى السكري

ذوي السمنة المفرطة .

التدخين مع عدم ممارسة الرياضة

إدمان الكحوليات .

التقدم في العمر .