السياحة في البحر الميت هي إحدى السياحات العريقة، حيث اجتذبت الزوّار من جميع أنحاء حوض البحر الأبيض المتوسط والعالم لآلاف السنين، وقد كان واحدًا من المُنتجعات الصحية الأولى في العالم بالنسبة إلى هيرودس الكبير، وكان المورد لمجموعة واسعة من مُنتجات البحر الميت بدءًا من الأسفلت للتحنيط المصري، إلى البوتاس الذي يُستخدم في الأسمدة، وأصبح موقع البحر الميت ومنطقته مكانًا رئيسًا للأبحاث الصحية والعلاجية بسبب جغرافية ومناخ المنطقة، وما تحتويه المياه من معادن مُفيدة لصحة الإنسان مما ساعد في رفع مكانته ضمن قائمة أماكن السياحة في الاردن البارزة، بفضل قيمة البحر الميت العلاجي للزوار من داخل وخارج البلاد.

يقع بحر الميت في وادي صدع الأردن، ورافده الرئيس هو نهر الأردن، ويبلغ طول سواحله 430,5 متر تحت مُستوى سطح البحر، ويبلغ ارتفاع أدنى نقطه فيه على سطح الأرض 304 أمتار، وهو أعمق بحر تحت سطح الأرض وأحد أكثر المُسطّحات المائية ملوحة في العالم، حيث تصل درجة ملوحته إلى 34,2٪، أي أكثر بعشر مرات من درجة ملوحة المُحيطات، مما يُشكّل بيئة قاسية لا يُمكن أن تزدهر فيها النباتات والحيوانات، ولهذا السبب تم تسميته بالبحر الميت

إنّ أحد أهمّ ما يميّز السياحة في البحر الميت هو المناخ، فمع وجود سماءٍ مشمسةٍ على مدار العام وهواءٍ جافٍ مع نسبة هطولٍ مطريٍ أقلُّ من 50 ملليمترًا ودرجات حرارةٍ تصل في الصيف بين 32 و39 درجةٍ مئويةٍ و20 و23 درجةٍ مئويةٍ في الشتاء يجعل من البحر الميت الخيار الأمثل للسياحة على مدار السنة، إضافةً لذلك تكون الأشعة فوق البنفسجيّة ضعيفةً نسبيًا نتيجة ارتفاع الضّغط الجوي ممّا يعني زيادة نسبة الأكسجين بمستوى سطح البحر.

وتبلغ قيمة الضّغط الجوّي في منطقة البحر الميت بين 1061 و1065 باسكال وهو أعلى من قيمة الضّغط الجوّي عند مستوى سطح البحر بحوالي 5% والذي يبلغ 1013.25 باسكال، كما تؤثّر مياه البحر الميت على درجات الحرارة للمناطق القريبة منه نتيجةً لعمليّات التبخّر العالية التي تحدث للمسطّح المائي، فخلال فصل الشتاء تكون درجات الحرارة أعلى من درجات الحرارة على الأرض والعكس بالعكس صيفًا ممّا يجعل درجات الحرارة في 192 يومًا من السنة فوق 30 درجةٍ مئويةٍ.

وفيما يأتي أبرز ما يجب معرفته عن البحر الميت قبل زيارته:

- وقائع وحقائق: هو أدنى نقطةٍ على وجه الأرض، شديد البرودة وعالي الملوحة بمعدلٍ يصل إلى 9.6 ضعفٍ أكثر من المحيطات.

- معادن علاجية: تحتوي مياه البحر الميت على عددٍ من المعادن ذات الخصائص العلاجيّة فمثلًا وجود البوتاسيوم يساعد الجسم على التّعافي السريع والاستشفاء إضافةً لتخفيف التوتّر، كما يقوم الصوديوم بزيادة المناعة أمّا كلوريد الكالسيوم والمغنيسيوم فيعملان على تقوية العظام ومقاومة الشيخوخة.

- طين البحر الميت: إنّ استخدام طين البحر الميت يعمل على إعطاء البشرة النّعومة والحيويّة.

التقاط الصور: التقاط الصور تحت الماء شبه مستحيلٍ لأن تركيز الملح العالي يجعل الكاميرا غير قابلةٍ للاستخدام.

- جفاف البحر الميت: من المعروف أنّ مياه البحر الميت تنخفض سنويًا بأكثر من مترٍ واحدٍ في العام نتيجةً لانخفاض منسوب نهر الأردن المغذّي الرئيسي للبحر الميت.

- مخطوطات البحر الميت: وُجدت مخطوطات البحر الميت في كهوف قمران بالقرب من البحر الميت وهي أحد بالاكتشافات الأثريّة ذات الأهميّة الدينيّة.

- المنتجعات: تتميز المنطقة بوجود المنتجعات والفنادق الفخمة التي تقدّم خدماتٍ متميزةٍ والتي تشمل برك السباحة والحمّامات المعدنيّة السّاخنة والسبا والساونا والتدليك والجاكوزي.

الطبيعة الجيولوجية للبحر الميت

- فرضية التكون: هنالك فرضيتان متنافستان حول الإرتفاع المنخفض للبحر الميت، الفرضية الأولى و الأقدم: هي أنّ البحر يقع في منطقة الصدع وعلى امتداد لصدع البحر الأحمر، أو في وادي الصّدع العظيم في شرق أفريقيا، والفرضية الثانية وهي الأحدث: هي أنّ حوض البحر هو نتيجة الصدع التحويل، مما يخلق امتدادًا للقشرة مع هبوط في وقت لاحق.

- رواسب الملح: ترسبت بحيرة الجليد التي تتكون من الملح الصخري حيث وصل سمكها في النهاية إلى 2.3 كيلو متر على أرضية الحوض القديم.

- تشكل البحيرة: منذما يقارب مليوني سنة أرتفعت الأرض الواقعة بين وادي الصدع والبحر الأبيض المتوسط لدرجة أن المحيط لم يعد بإمكانه إغراق المنطقة، وهكذا أصبحت البحيرة غير ساحلية.

- ملوحة البحيرة: ربما أنخفضت أو أرتفعت مياه البحر نتيجة للإنخفاض التكتوني في صدع وادي الأردن، وبسبب تغير المناخ حيث أصبح أكثر جفافًا إذ تقلصت البحيرة ونتيجة لذلك أصبحت أكثر ملوحة.

أفضل فنادق البحر الميت

1- فندق كمبنسكي البحر الميت

يُصنّف ضمن فئة الـ 5 نجوم، وقد أصبح بخدماته المثالية وجودة ما يُوفّره من مرافق للنُزلاء الخيار الأول الذي يُقصد للإقامة بين الفنادق في البحر الميت، وكما يشمل غُرف رائعة بإطلالات على البَحر مُباشرة بجاهزية قمة في الرُقي يُنافس بها مُعظم فنادق بالبحر الميت .

2- فندق ماعين الينابيع الساخنة

ننصحك به بين فنادق بالبحر الميت في حال رغبت في الإقامة بمكان يُوفّر سُبل الاستمتاع المُتنوّعة ما بين حمامات الينابيع الحارة وغيرها، كما أنه يضُم غُرف وأجنحة مُميّزة، مع مزيج فاخر من الخدمات والمرافق الفندقية المُتنوّعة، ويوجد به غُرف لكبار الشخصيات، يبعُد 5.4 كم عن متحف بانوراما البحر الميت، في حين تفصّله مسافة قدرها 52.6 كم عن مطار الملكة علياء الدولي.

3- فندق ماريوت البحر الميت

واحد من أجود فنادق في البحر الميت ؛ حيث يُقدّم لفيف مُتنوّع من مساحات إقامة مُصمّمة بديكورات راقية مع مرافق حديثة، يتميّز بإطلالته الأخّاذة على البحر، وما يحويه من مسابح دافئة.

4- فندق موفنبيك البحر الميت

افضل فندق في البحر الميت فئة الـ 5 نجوم التي جمعت بين الموقع المُطل على البحر وبين الخدمات عالية الطراز، إلى جانب مرافق الاستمتاع والأريحية بكافة أنواعها والتي جعلته أحد أكثر فنادق بالبحر الميت طلباً من السُيّاح.

5- فندق البحر الميت العلاجي

من افضل فنادق البحر الميت التي تُتيح خدمات علاجية من خلال سُبل مُتنوّعة والتي يقصدها أعداد هائلة من الزوّار، نظرًا لفاعليتها القصوى، إلى جانب ما يشتمل عليه من غُرف تضُم تراس مُطل على البحر أو على المسابح.

6- فندق هوليدي ان البحر الميت

يُنافس أنسب فنادق بالبحر الميت من حيث ما يتمتّع به من مُميّزات وأجواء إقامة مُريحة ومُرفّهة لأقصى حد، كما أنه يُتيح العديد من الأنشطة الترفيهية المُمتعة، ومع وجود خدمات فندقية مُتنوّعة ما بين خدمات استقبال، خدمة غُرف، وخدمة تنظيف.

7- فندق كراون بلازا البحر الميت

واحد من فنادق البحر بالميت 5 نجوم التي تتميّز بامتلاكها مجموعة مُنوّعة من المرافق والترفيهية والمُميّزات التي تُتيح رفاهية الإقامة للضيوف، مع مزيد من الخدمات المُمتازة من استقبال، لخدمة غُرف، لخدمات نقل، واستئجار السيارات، وغيرها.

فندق W: وجهة سياحية أردنية فخمة من حيث التصميم والمساحات

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