الشاي الأخضر لمحاربة الشهية أثناء الريجيم

تنبع غالبية فوائد الشاي الأخضر من مضادات الأكسدة القوية، وهي فريدة من نوعها وتحتوي على نموذج أكثر تركيزا من غالاتي-3-غالات (EGCG) ، وهي المادة الفعالة التي أبرزت العديد من الدراسات باعتبارها القوة الدافعة وراء فوائد الشاي الاخضر .

ولهذا النوع من الشاي العديد من الفوائد للبشرة والجسم والصحة بشكل عام فهو من المشروبات الهامة التي يجب تناولها بشكل كبير بين الوجبات. لأنه يعمل على مد الجسم بالشعور بالشبع مع زيادة معدل التخلص من الدهون الزائدة في الجسم، وليس هذا فقط يعمل الشاي الأخضر على العديد من مضادات الأكسدة والتي بدورها تعمل على ضبط معدلات السكر في الدم، والذي يؤدي ارتفاعها إلى الرغبة في تناول الطعام بشكل كبير مما يؤدي إلى زيادة الوزن.

ويقال بأن الشاي الاخضر يساعد على حرق الدهون ويزيد من نسبة الايض الطبيعي . ويمكن أن تساعدك على حرق 70 وحدة حرارية في يوم واحد فقط .