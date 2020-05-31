الطريقة المثلى لمعالجة حب الشباب

حب الشباب هو أكثر الأمراض الجلدية شيوعًا في الولايات المتحدة ويصيب عالميًا حوالي 650 مليون شخص. مع أخذ ذلك في الاعتبار، من الآمن أن نقول إن جميعنا تقريبًا قد عانى من حب الشباب، سواء كان ذلك في شكل خفيف مع الرؤوس السوداء والبثور العرضية أو النوع الكيسي الشديد. بغض النظر عن الشدة، ما قد يكون محبطاً أكثر بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من حب الشباب هو كثرة المواد والكريمات التي يتم تسويقها كالعلاج المعجزة، ولكن ما الذي يعمل حقًا؟ لفهم علاج حب الشباب، يجب أن نتراجع ونفهم ما هو حب الشباب حقًا.

أسباب ظهور حب الشباب

أولا، حب الشباب هو في الأساس مشكلة احتقان المسام. فالمرضى الذين يعانون من حب الشباب، يعلق زيتهم (المعروف أيضًا باسم الزهم) وخلايا الجلد الميتة داخل المسام مما يخلق انسدادًا نراه على السطح على أنه رأس أسود أو رأس أبيض. على الرغم من الانسداد، تستمر الغدد الزيتية في إنتاج الزيت، وبالتالي يزداد الازدحام بمرور الوقت، وهذا يعزز نمو البكتيريا المسماة Cutibacterium Acnes، والتي تسبب التهابًا حول المسام يبدو على السطح مثل حب الشباب الأحمر البثور.

أين تلعب الهرمونات دورًا؟ تساعد الهرمونات على تنظيم إنتاج الزيت. تؤدي الأندر وجينات المتزايدة إلى نمو الغدد الزيتية وإنتاج المزيد من الزهم، وبالتالي زيادة احتقان المسام وزيادة نمو البكتيريا. كما يساهم نمط الحياة والعوامل البيئية في تكوين حب الشباب وشدته. بالإضافة إلى ذلك قد تحتوي بعض مستحضرات التجميل أو منتجات العناية بالبشرة على زيوت يمكن أن تكون من بين المسببات لظهور البثور.

علاج حب الشباب وتفادي ظهوره

يعتمد أفضل علاج لحب الشباب على حالة بشرتك وشدة ونوع حب الشباب الموجود، ولكن بشكل عام يحتاج معظم الناس إلى روتين جيد للعناية بالبشرة وأدوية موصوفة. عندما يكون حب الشباب خفيفًا أو مصنوعًا في الغالب من الرؤوس السوداء والرؤوس البيضاء (النوع الكوميدي)، قد تكون الأدوية الموضعية مثل كريمات الرتينويد للمساعدة على فتح المسام كافية. في المقابل، عندما تكون البثور الحمراء الملتهبة موجودة أو يكون حب الشباب أكثر اعتدالًا إلى شديدًا، قد تكون الأدوية الفموية مثل المضادات الحيوية ضرورية، بالإضافة إلى الكريمات الطبية. بغض النظر عن الأدوية التي يصفها لك طبيب الأمراض الجلدية، من الضروري اتباع نظام جيد للعناية بالبشرة مع منظف لطيف ومرطب وواقي شمسي يومي.





كما يجب أن تحرصي دائمًا على إزالة مكياجك وتنظيف بشرتك تمامًا. بما أن هذه الخطوة مهمة للغاية ننصحك باستخدام فرشاة تنظيف الوجه FOREO LUNA 3 حقًا لأن LUNA 3 تمنحك تنظيفًا لطيفًا وعميقًا بفضل شعيرات السيليكون ويساعد على ضمان إزالة أي بقايا للماكياج من فتحات المسام بفضل نبضات T-Sonic. نحن نفضل FOREO LUNA 3 على أجهزة التنظيف الأخرى لأن السيليكون يساهم على تفادي تراكم أي بكتيريا على الفرشاة، مما يجعلها أكثر صحية، ولطيفًا بما يكفي لمنع تهيج البشرة. كما يوصى باستخدام غسول وجه رغوي لطيف مع FOREO LUNA 3 مرتين في اليوم لأن شعيرات LUNA 3 للتخلص من الزيوت التي تسد المسام، وبالتالي تساعد في علاج الرؤوس السوداء أثناء تحضير الجلد لأي أدوية موضعية.

إلى جانب المضادات الحيوية والريتينويدات الموضعية، فإن أحد خيارات العلاج الأكثر إثارة لحب الشباب هو العلاج بالضوء LED. يعمل علاج LED عن طريق تقليل كمية بكتيريا C. Acnes الموجودة على الجلد وأيضًا عن طريق تهدئة الالتهابات حول المسام. لقد رأينا مؤخرًا عددًا من المنتجات الجديدة التي تسمح بعلاجات LED في المنزل. المفضل لدينا هو جهاز FOREO UFO لأنه يجمع بين تقنية LED وأقنعة الورقية التي يتم صياغة تركيبتها اعتمادًا على نوع البشرة وأهداف العلاج. إنه جهاز سريع وسهل الاستخدام ينقل العناية بالبشرة إلى المستوى التالي. لمرضى حب الشباب الذين لديهم بشرة دهنية للغاية، نوصي باستخدام قناع الفحم للمساعدة على إزالة الشوائب من المسام. وبما أن كريمات حب الشباب بطبيعتها تجفف البشرة تمامًا نوصي باستخدام قناع حمض الهيالورونيك H2Overdose المرطب مع جهاز UFO للمساعدة في محاربة حب الشباب ولكن أيضًا لترطيب البشرة.

تتطلب علاجات حب الشباب الاتساق والصبر لرؤية النتائج. تحتاج معظم إجراءات العناية بالبشرة إلى 4 إلى 6 أسابيع لرؤية النتائج، لذلك للأسف لا توجد حلول سريعة هنا! كما وننصحك باستشارة طبيب الأمراض الجلدية للحصول على أفضل علاج لحب الشباب مخصص لبشرتك.