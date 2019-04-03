أضرار خفية للفستق الحلبي لا يعرفها الكثيرون

من المعروف ان فوائد الفستق عديدة لما يحتويه من فيتامينات وألياف ومواد مضادة إلى الأكسدة، لكن الإكثار منه يؤدي إلى الشعور بالشبع وبالتالي وفقدان الشهية والوزن والاستغناء عن عناصر غذائية اخرى خلال اليوم. ولكن كما ان للفستق فوائد عظيمة جدا الا ان الاكثار منه له اضرار ايضا قد تودي الى الاصابة بامراض خطيرة في الكلية و جهاز الهضم.

احيانا لا يكون الفستق محمص بشكل جيد مما يسمح لبكتريا السلمونيلا بالبقاء فيه الامر الذي يشكل خطرا على صحة الانسان وخاصة الاطفال وكبار السن لضعف الجهاز المناعي لديهم.

وحتى في حالة التحميص، لا ينتفي الخطر، فهذه العملية الضرورية تؤدي إلى زيادة “الأكريلاميد” في الفستق، ومن المعلوم أن هذه المادة تحفز نمو خلايا مرتبطة بالسرطان في جسم الإنسان.

يؤدي الاستهلاك المُفرط للفستق لدى الإنسان إلى زيادة الوزن وارتفاع ضغط الدم والحساسية وارتفاع نسبة المنغنيز ومشكلات في الكلى والجهاز الهضمي.

لذلك النصيحة المعروفة هو انك لا تبالغ في تناول الاشياء المفيدة ظنا منك بانك ستحصل على فوائد مضاعفة، واعلم ان فائدة كل الاطعمة المفيدة تكمن في الكمية المناسبة التي نتناولها.