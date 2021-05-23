الفطر الأسود... الأعراض،العلاج، طرق الوقاية

الفطر الأسود black fungus ويعرف أيضاً باسم "فطار الغشاء المخاطي" وهو يحدث بسبب عفن موجود في التربة والمواد العضوية المتحللة مثل الأوراق المتعفنة.

ويصاب الناس بداء الفطر الأسود الذي توجد منه عدة أنواع عن طريق استنشاق الخلايا الفطرية (الأبواغ) التي يمكن أن تنتشر في المستشفيات والمنازل عن طريق أجهزة ترطيب الهواء أو قوارير الأكسجين التي تحتوي على مياه قذرة.

يجب اكتشاف العدوى مبكرا وكشط الأنسجة الميتة وإزالتها. ويضطر الجراحون أحيانا إلى إزالة أنف المرضى أو عيونهم أو حتى فكهم لمنع الفطر من الوصول إلى الدماغ.

ويبلغ متوسط معدل الوفيات بالعدوى 54%، وفقا للمراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها.

بمجرد الإصابة بمرض الفطر الأسود يكون المريض معرضا للموت في غضون أيام، ولكن المرض ليس معديا. وتتعامل الهند عادة مع بضع عشرات من الحالات سنويا.

وتصد دفاعات الجسم الفطريات التي تؤثر فقط على من يعانون من ضعف شديد في جهاز المناعة، مثل المرضى الذين أجريت لهم عملية زرع أو مرضى السرطان.

ويؤثر "الفطر الأسود" بشكل شائع على الجيوب الأنفية أو الرئتين يعد أن يستنشق الشخص جراثيم فطرية في الهواء، كما أنه يمكن أن يؤثر على الجلد بعد التعرض لإصابة سطحية مثل جرح أو حرق.

مرض الفطر الاسود في العين عادة ما يصيب مَن يعانون مِن ضعف في جهاز المناعة، ويتسبب في اسوداد البشرة أو تغير في لون الجلد عند الأنف وضعف الرؤية أو ازدواجها وألم في الصدر وصعوبات في التنفس وسعال مصحوب بالدم، وترتفع معدلات الوفيات في حالة التأخر في التشخيص لأكثر من 5 أيام وقلة كرات الدم البيضاء.

أعراض الفطر الأسود

من أعراض الفطر الأسود التهاب الجيوب الأنفية.

انسداد الأنف أو احتقان وسيلان الأنف.

ألم موضعي في عظم الوجنة، أو تنميل أو تورم.

تغيير اللون أو ظهور سواد فوق الأنف "جسر الأنف".

من أعراض الفطر الأسود حدوث حركة في الأسنان أو مشاكل في الفك.

من أعراض الفطر الأسود مشاكل في البصر.

من أعراض الفطر الأسود ألم في الصدر.

من أعراض الفطر الأسود تفاقم أعراض الجهاز التنفسي.

لماذا يتعرض مرضى فيروس كورونا لخطر الفطر الأسود؟

لدى الإصابة بفيروس كورونا وأمراض أخرى غيره، يمكن أن تحدث ظاهرة خطيرة تسمى "عاصفة السيتوكين" بسبب إفراط جهاز الجسم المناعي في رد فعله لمحاربة الفيروس عبر إفراز كمية كبيرة من السيتوكين، الأمر الذي يتسبب في تلف الأعضاء.

لذلك كان الأطباء يصفون الستيرويدات لتقليل الاستجابة المناعية، لكن كليهما يضعف دفاعات الجسم ويزيد من مستويات السكر، مما يؤدي إلى نمو الفطريات التي تتغذى عليه.

عوامل الخطر الأخرى للإصابة بالفطر الأسود

مرضى السكري الذين لديهم أيضا مستوى مرتفع من السكر في مجرى الدم، هم أيضاً أكثر عرضة للإصابة، ولدى الهند معدلات عالية من مرض السكري.

بعض المستشفيات والأطباء بالغوا في وصف الستيرويد كما أن بعض الناس تناولوها في المنزل من دون استشارة طبية.

وقال البروفيسور سريناث ريدي من مؤسسة الصحة العامة الهندية لوكالة الصحافة الفرنسية، "بدأ الناس في استخدامها دون ضوابط وعلى نحو مفرط وغير مناسب".

عدد الإصابات بالفطر الأسود في الهند

هناك ما لا يقل عن 7250 حالة في الهند، وفقا لصحيفة هندوستان تايمز التي استشهدت بوثائق حكومية، وأبلغت ولاية ماهاراشترا عن أكثر من ألفي حالة. وقال مسؤولون إن ولاية غوجارات، موطن رئيس الوزراء ناريندرا مودي، لديها نحو 1200 حالة.

وأعلنت 9 ولايات هندية على الأقل أن العدوى تحولت لديها إلى وباء، وخصصت المستشفيات في عدة مدن أجنحة خاصة لهؤلاء المرضى.

غير أن السلطات لم تذكر عدد الأشخاص الذين ماتوا على الصعيد الوطني من الفطر الأسود ولكن صحيفة هندوستان تايمز قدرت ذلك بما لا يقل عن 219 شخصاً وهو عدد من المرجح أن يكون أقل من الواقع.

علاج الفطر الأسود

دواء "أمفوتريسين بي" (Amphotericin B) هو العلاج الرئيسي المضاد للفطر الأسود.

طرق الوقاية من الفطر الأسود

طرق الوقاية من الفطر الأسود ارتداء قناع أثناء الخروج، خاصة في الحدائق، والمناطق المتربة، حيث يوجد ارتطام بالقمامة أو تعفن الطعام، وذلك وفقا لما صرحت به الدكتورة أنيتا ماثيو.

من طرق الوقاية من الفطر الأسود أيضاً ارتداء ملابس طويلة تغطي الجلد.

أما بالنسبة لمرضى السكري وغيرهم من الأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة، فإن التحكم في مستويات غلوكوز الدم أمر لا بد منه.

يجب مراقبة الأشخاص الذي يتلقون العلاج بالستيرويدات باستمرار ويجب تقليل الجرعة بالتشاور مع الطبيب.

من طرق الوقاية من الفطر الأسود أنه يمنع تناول الستيرويدات إلا بعد استشارة الطبيب، فلا تعالج نفسك بنفسك.

مناطق الإبلاغ عن "الفطر الأسود"

تم تسجيل أكثر من 3200 حالة من "الفطر الأسود" حتى الآن في ولايات ماهاراشترا وماديا براديش وهاريانا وتيلانجانا وجوجارات الخمس في الهند.

وتعتبر ماهاراشترا الولاية التي تضم أكبر عدد من حالات "الفطر الأسود"، إذ تم الإبلاغ عن أكثر من 2000 حالة و800 حالة في المستشفى، وتوفي ما لا يقل عن 90 شخصا بسبب المرض في الولاية.

وأبلغت ولاية غوجارات عن 369 حالة على الأقل في مستشفى واحد فقط، وصنفت الحكومة المركزية الإصابة بالفطريات على أنها مرض يجب الإبلاغ عنه، مما يعني أنه يتعين على جميع الولايات والأقاليم الاتحادية إبلاغ السلطات الفيدرالية عن حالاتها.

لماذا مرضى فيروس كورونا هم الأكثر عرضة للخطر؟

بعد الإصابة بفيروس كورونا وأمراض أخرى غيره، يمكن أن تحدث ظاهرة خطيرة تسمى "عاصفة السيتوكين" تحدث بسبب إفراط جهاز الجسم المناعي في رد فعله لمحاربة الفيروس عبر إفراز كمية كبيرة من السيتوكين، الأمر الذي يتسبب في تلف الأعضاء.

في هذه الحالة، يلجأ الأطباء إلى وصف المنشطات، "ستيرويد"، لتقليل الاستجابة المناعية. لكن كلاهما يضعف دفاعات الجسم ويزيد من مستويات السكر، مما يؤدي إلى نمو الفطريات التي تتغذى عليه.

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وما يزال خبر وفاة الممثل المصري سمير غانم " يشكل حُزناً في الوسط الفني والعالم العربي، وبالتزامن مع وفاة سمير غانم كان فيروس كورونا هو الخبر المتداولة حول سبب وفاته إلا أن زوج ابنته الممثل حسن الرداد أكد بمنشور أن الكورونا ليست السبب النهائي إلى وفاته.

وأكد شقيق الراحل أن سمير غانم قد تخطى فيروس كورونا وأصيب بمضاعفات على رأسها مرض "الفطر الأسود" الذي أنهى حياته وحياة الكثيرين في الهند.

وينشأ الفطر الأسود بسبب عفن موجود في التربة والمواد العضوية المتحللة مثل الأوراق المتعفنة "بحسب المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها".

الإصابة بداء الفطريات تحدث عن طريق استنشاق الخلايا الفطرية (الأبواغ) التي يمكن أن تتواجد في المستشفيات والمنازل عن طريق أجهزة ترطيب الهواء أو قوارير الأكسجين التي تحتوي على مياه قذرة. الكشف السريع يساهم في إنقاذ حياة المُصاب لأن هذا الفطر عدواني جداً ويتم تدارك الوضع بكشط الأنسجة الميتة وإزالتها، وفي بعض الحالات يُضطر الجراحون إلى إزالة أنف المرضى أو عيونهم أو حتى فكهم لمنع الفطر من الوصول إلى منطقة الدماغ…..بمجرد الإصابة بهذ المرض يكون المريض معرضاً للموت خلال عدة أيام، إلا أن المرض ليس معدياً أي أنها لا ينتقل من شخص لآخر.