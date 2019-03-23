الكسكسي الحلو بالسكر

حلوى الكسكسي الحلو بالسكر من المطبخ المغربي طريقة سهلة وسريعة وشهية..

المكونات:

1 كيلو دقيق.

½ 1 كوب ماء.

1 كوب سكر باودر.

1 كوب مكسرات مشكلة (لوز، زبيب، بندق، جوز هند مبشور).

½ كوب سمن مذاب.

½ ملعقة صغيرة ملح.

الطريقة:

في وعاء كبير، ضعي الدقيق والملح وقلبيهما. أضيفي الماء بمقدار ملعقة كبيرة تلو الأخرى مع العجن بين ملعقتي الماء، حتى تتكون لديكِ عجينة غير متماسكة وقوامها كالرمل. باستخدام منخل ذي فتحات واسعة قليلًا، انخلي العجين بيديكِ حتى تحصلي على الكسكسي الناعم. أضيفي السمنة المذابة إلى الكسكسي وافركيه بيديكِ حتى يمتزج الكسكي بالسمنة.

افردي قطعة قماش قطنية شفافة (أو ما تُسمى بالشاش ولكن مختلف عن الشاش الطبي) في قدر الكسكسي (وهي عبارة قدرين أو طنجرتين أحدهما تملئ بالماء المغلي، والأخرى بها فتحات صغيرة في القاع حيث تُوضع بها الشاش، ثم يُوضع هذا القدر فوق القدر المملوء بالماء المغلي). ضعي القدر المملوء بالماء على نار متوسطة حتى يغلي، ثم ضعي الكسكسي في القدر المغطى بالقماش، ثم اغلقي أطراف القماش الكسكسي.

ضعي الكسكسي فوق القدر المملوء بالماء حتى يُطهى، ثم غطي القدر بالغطاء الخاص به، واتركيه على البخار لمدة 10 – 15 دقيقة. ضعي الكسكسي في وعاء كبير، وقلبيه بالملعقة حتى لا يتعجن من البخار. ضعي الكسكسي في أطباق التقديم، ثم أضيفي إليه السكر والمكسرات.