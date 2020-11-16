يعتبر الكيك الرخامي أو ما يسمى بالماربل كيك أحد وصفات الكيك الشائعة، والتي تتميز بتماوجها بين اللونين الأبيض والأسود، حيث يقسم خليط الكيك إلى قسمين، قسم بنكهة الفانيلا وقسم بنكهة الشوكولاتة، وقد كان أول ظهور للكيكة الرخامية أو الماربل كيك في أمريكا في الفترة 1870-1875م.

"موقع البوابة" يقدم لكم طريقة عمل الكيكة الرخامية المقدم من الشيف الأردني ديما حجاوي:

مقادير الكيكة الرخامية:

٢٠٠ غم زبدة من المراعي

١ و٤/١ كوب سكر ابيض

٤ بيض

فانيلا

٢ و٢/١كوب طحين

٢/١ كوب لبن المراعي

٢/١ كوب حليب المراعي

ملعقة صغيرة بيكنغ باودر

٢/١ملعقة صغيرة بيكنغ صودا

٤/١ كوب كاكاو

٤/١ كوب ماء ساخن

طريقة تحضير الكيكة الرخامية:

- اخفقي البيض جيدًا مع السكر حتى يصبح باهتاً واضيفي الفانيلا.

- اضيفي الزبدة الطرية تدريجيا مع الخفق المستمر ثم اضيفي الحليب واللبن.

- اخلطي الطحين مع البيكنغ باودر والبيكنغ صودا ورشة الملح واضيفيه للخليط.

- اقسمي الخليط بالتساوي لقسمين، قسم يضاف له( الكاكاو بعد خلطه مع الماء الساخن في كوب)

- وزعي الخليط الاول بالتناوب مع الخليط الثاني بواسطة ملعقة كبيرة وتابعي بالخليط الاول وهكذا حتى تنتهي الكمية.

- اخبزيها في فرن حرارته ١٨٠ لمدة ٤٠ دقيقة.

ملاحظة: زينيها بشوكلاتة الدهن والبندق المحمص.

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