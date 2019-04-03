إطلالة ربيعية ساحرة للملكة رانيا العبدالله باللون الأحمر والزهري

الملكة رانيا العبدالله

خطفت أناقة الملكة رانيا العبدالله ملكة الأناقة والذوق الرفيع قلوب محبيها عبر مواقع التواصل الإجتماعي، فهي تعتبر من أبرز أيقونات الموضة في هذا العصر، والتي ستجعل إطلالاتك أنيقة ولامعة بلا شك من خلال الأطقم الناعمة والفساتين الراقية التي ترتديها.

وتألقت الملكة رانيا مؤخرًا خلال افتتاح معرض تصاميم نهر الأردن الـ 23 لمؤسسة نهر الأردن، بتوب ناعم ربيعي باللون الزهري ونسقته مع تنورة طويلة مع فتحة من الجنب باللون الأحمر ساحرة تتميز بقصة أنثوية ناعمة للغاية، مع كعب من نفس لون التنورة، وحقيبة جلدية باللون الأحمر أيضاً منسقة على نفس لون الحذاء والتنورة.

ويحتفي معرض تصاميم نهر الأردن هذا العام بأعمال يدوية تقليدية وعصرية مستوحاة من جماليات البادية والريف، بمنتجات تحاكي التراث البصري الأردني، ومُعدة بأيدٍ حرفية محلية عبر تقنيات فنية من ضمنها التطريز، والنسيج، والتصوير الفوتوغرافي، والطباعة.

ويوفر المعرض بموقعه الجديد مساحات بصرية تتيح للزائر التفاعل مع المنتجات المعروضة والمستوحاة من الطبيعة والتاريخ والتقاليد المحلية: من التصاميم العصرية لمركز الكرمة للتطريز، والبسط البدوي لمشروع بني حميدة للنسيج، إلى سلال مشروع وادي الريان المُحاكة من أوراق الموز والحلفا. ومكنت هذه المشاريع منذ تأسيسها أكثر من ٣٠٠٠ سيدة حرفية، وتستمر في توفير التدريب الفني والريادي لهن على مدار السنة.

وعلقت خلال الصورة التي نشرتها على موقع التواصل الإجتماعي انستغرام:" أحب دائما زيارة المعرض السنوي للمنتجات الحرفية من تصاميم مؤسسة نهر الأردن لرؤية الأعمال الفنية والحرفية التي تبدع بها سيدات من المجتمعات المحلية وتعكس تراثنا الجميل. من جولتي اليوم في المعرض الثالث والعشرين للمؤسسة"

ما رأيكم بإطلالة الملكة رانيا الربيعية، هل أعجبتكم؟

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