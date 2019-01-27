ما هو النظام الغذائي المناسب لمرضى السكري؟

محاولة التقليل من السكريّات والحلوى والدهون

مرض السكري من الأمراض الشائعة عند كثير من الناس، حيث تقدّر نسبة الإصابة بهذا المرض في العالم بما يقارب (4%) بين النّاس، ومرض السكري هو من الأمراض النادرة الحدوث عند الأطفال الحديثي الولادة، مع ارتفاع نسبة الإصابة به بشكل تدريجي حتّى سن البلوغ والذي يُسمّى بسكري الأطفال أو المراهقين، وهو النوع الأول من السكري، وتنخفض نسبة حدوث هذا المرض في الثلاثينات ويعود إلى الارتفاع بعد عمر الأربعينات وهو النوع الثاني من السكري، حيث قد يكون السكري هو عبارة عن ارتفاع في نسبة السكّر في الدّم أو انخفاض في نسبة السكّر في الدّم.

وفي هذا المقال نقدم لكم النظام الغذائي لمرضى السكري:

تغيير النظام اليومي لمريض السكر بحيث يشمل ممارسة الرياضة باستمرار مثل الجري والمشي.

محاولة التقليل من السكريّات والحلوى والدهون.

الإكثار من تناول البصل فهو يحتوي على مواد فعّالة في احتراق السكّر بالخلايا ويحتوي على مواد تُنافس الأنزيم الذي يكسر الأنسولين.

تناول الثوم حيث إنّه يخفض سكر الدم.

تناول الترمس المنقوع والمسلوق حيث إنّه يعمل على تنشيط البنكرياس حتى تفرز الأنسولين.

تناول الحلبة والقرنبيط والكرنب حيث تتحد المواد الموجودة بها مع مهبطات الأنسولين حيث يتركه بصورة حرّة بالدّم.

فيما يتعلق بالمشروبات: تناول الماء والينسون والكركديه والنعنع والليمون بدون سكر وعصير البندورة.

فيما يتعلق بالخضروات: تناول الكوسا والخبيزة والسبانخ والبامية والفاصولياء الخضراء والكرفس والملوخية والخيار والخس والفجل والجرجير.

فيما يتعلق بالبهارات: تناول القرفة والكمون والزعتر والقرنفل.

فيما يتعلق باللحوم: تناول الكفتة والكلاوي والنيفّة وبعض لحوم الطيور مثل البط والوز والحمام.

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