اليالنجي (ورق عنب بزيت)

وصفة سهلة وسريعة لتحضير طبق اليالنجي (ورق العنب بزيت) الشهي ...

المقادير:

500غ من أوراق العنب الطازجة محفوظة في ماء مالح

½ كوب من الأرز، مغسول

1 كوب من البقدونس، مفروم

½ كوب من أوراق النعناع، مفرومة

4 حبات بندورة صغيرة، مفرومة

4 من البصل الأخضر مفروم مع الورق الأخضر

½ كوب من زيت الزيتون

¾ كوب من عصير الليمون

2 حبة بطاطا مشرحة

ملح وفلفل

الطريقة:

تغمر أوراق العنب بماء مغلي لمدة دقيقة، تخرج وتترك جانباً.

يخلط الأرز مع الأعشاب، البصل، البندورة، عصير الليمون، الزيت، الملح والفلفل.

تلف أوراق العنب واحدة بعد أخرى، تكرر العملية حتى تنتهي كل الأوراق والحشوة.

توضعي شرائح البطاطا أسفل القدر ثم توضع أوراق العنب فوقها وتغمر بالماء.

يوضع طبق مناسب داخل القدر كغطاء، لمنع الورق الملفوف من الانفلات، يطهى على نار هادئة لنحو ساعة من الزمن حتى تنضج الأوراق والحشوة جيداً. ويقدم اليالنجي بارداً.