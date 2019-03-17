بارفيه الخوخ

بارفيه الخوخ طبق صحي لوجبة الفطور او حلى خفيف...

المقادير:

½ 1 كوب كريمة خفق سائلة.

½ 1 كوب خوخ مقطع مكعبات.

½ 1 كوب توت بري.

1كوب جرانولا مقرمشة.

2 ملعقة كبيرة سكر أبيض.

2 ملعقة صغيرة عسل أبيض.

¼ ملعقة صغيرة فانيليا.

صلصة الكراميل.

الطريقة:

بارفيه الخوخ في وعاء كبير، ضعي الخوخ والتوت والسكر، وقلبي ثم ضعيه في الثلاجة لمدة ساعة.

في وعاء آخر، اخفقي الكريمة مع العسل والفانيليا حتى يُصبح القوام كريميًا. ضعي الخوخ والتوت في الكاسات، ثم الجرانولا ثم الكريمة.

كرري هذه الخطوة مرةً أخرى، ثم زينيها بصوص الكراميل.