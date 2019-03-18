دراسة: البروبيوتيك خطر يتربص بمرضى الإضطرابات الهضمية

ينصح بتناول البروبيوتيك للمرضى الذين يعانون من مشاكل صحة القناة الهضمية

إذا كنت تعتقد أن البروبيوتيك جيد لصحتك، فهناك شيء ناقص في معلوماتك. فقد وجدت دراسة جديدة أن نصف البروبيوتيك المتوفر في الأسواق يحتوي على أثر للغلوتين.

والغلوتين هو بروتين موجود في القمح والجاودار والشعير، والمرضى الذين يعانون من مرض الاضطرابات الهضمية يجب أن يتجنبوه تماما، وإلا فأنهم سوف يتعرضون لاضطرابات القولون وزيادة خطر الاصابة بالسرطان.

هذا وكشفت الاختبارات التي قام به المحققون في المركز الطبي لجامعة كولومبيا على 22 منتج يحتوي على البروبيوتيك أن 12 منها (أو 55٪) يحتوي على الغلوتين.

وغالبا ما ينصح بتناول البروبيوتيك للمرضى الذين يعانون من مشاكل صحة القناة الهضمية.

وقالت سامانثا نازاريث، طبيبة أمراض المعدة والأمعاء، والمؤلف الأول للدراسة، " الكثير من المرضى الذين يعانون من مرض الاضطرابات الهضمية يأخذون مكملات غذائية ومنتجات البروبيوتيك تحظى بشعبية خاصة"

وقالت نازاريث لقد ذكرت سابقا أن المرضى الذين يعانون من الاضطرابات الهضمية والذين يستخدمون المكملات الغذائية لديها أعراض أكثر من غيرهم، لذلك قررنا فحص محتوى البروبيوتيك.

معظم منتجات البروبيوتيك التي ثبت تلوثها بالغلوتين احتوت على كمية أقل من 20 جزءا في المليون من البروتين، وتعتبر خالية من الغلوتين وفقا لمعايير إدارة الغذاء والدواء الامريكية.

ومع ذلك، احتوت أربعة منتجات معروفة حوالي (18٪ من المجموع) على كمية أكبر.

أكثر من نصف منتجات البروبيوتيك الـ 22 التي وصفت بأنها خالية من الغلوتين ولكن دون إشارة لإحتمال وجود أثر للغلوتين.

وحمل منتجان بروبيوتيك لم يستوفيا معايير ادارة الاغذية والعقاقير ملصق "خال من الغلوتين"! وهذا هو الخطر المحتمل للمرضى!

وطالب الباحثون بمراجعة المعايير الغذائية المفروضة على الغلوتين لحماية المرضى من الآثار الجانبية له.

قدمت الدراسة في أسبوع الجهاز الهضمي والأمراض في واشنطن.