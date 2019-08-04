بسكويت البطاطا المقرمشة بالشوكولاتة . وصفة غريبة بنكهة المالح والحلو.

المكونات:

1 كوب زبدة غير مملحة ، طرية + 1 ملعقة كبيرة للرذاذ

نصف كوب حبيبات سكر

1 ملعقة صغيرة من مستخلص الفانيليا النقي

1 كوب رقائق بطاطا مهروسة

2 كوب طحين متعدد الاستخدامات

3أوقية شوكولاته، مفروم

تعليمات

يسخن الفرن إلى درجة 350 فهرنهايت. باستخدام الخلاط الكهربائي ، تسكب الزبدة والسكر والفانيليا ، ويخفق لمدة 3-5 دقائق حتى يصبح خفيفًا ورقيقًا. ثم قم بتشغيل الخلاط على مستوى منخفض واخلطه مع رقائق البطاطا والدقيق ، حتى يمتزج جيدًا.

يلف العجين بالبلاستيك ويبرد لمدة 30 دقيقة على الأقل.

يرش سطح العمل بالطحين ثم تلف العجينة إلى سمك من 1/8 إلى 1/4 بوصة. باستخدام قطاعة البيتزا يقطع العجين إلى شرائح 1 × 2 1/2 بوصة. استخدم ملعقة صغيرة رقيقة لنقل الأشرطة الى ورق المشمع.

يخبز الكعك حتى يصبح لونه بنياً ذهبياً فاتحاً ، 14-16 دقيقة

يرفع الورق المشمع ويوضع جانبا ليبرد. عندما تبرد، نذوب الشوكولاتة مع ملعقة كبيرة من الزبدة في الميكروويف لمدة 30 ثانية. تقلب وتكرر العملية. يصب فوق الكوكيز. وتترك الشوكولاتة حتى تجف قبل التقديم.