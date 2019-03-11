بسكويت التمر

بسكويت التمر. حلوى سهلة يمكنك اعدادها مسبقا وتقديمها مع الشاي والقهوة.

المقادير:

2 ½ كوب طحين

1 كوب زبدة

1/3 كوب سكر بودرة

1 ملعقة صغيرة خميرة

½ ملعقة صغيرة محلب

¼ كوب ماء دافئ

340 غرام تمر منزوع البذور

الطريقة :

نذوب الخميرة بالماء مع ½ ملعقة صغيرة سكر ونتركها جانباً لمدة 10 دقائق .

نخلط الطحين والمحلب والسكر جيداً ثم نضيف السمنة المذابة دون أن تكون ساخنة ونحرك المكونات حتى تمتزج تماماً .

بعدها نضيف الخميرة ونفرك المكونات جيداً حتى يتشكل لدينا العجين ثم نغطيه ونتركه يرتاح لمدة ساعتين .

نضع التمر في خلاط الطعام ثم نفركه حتى يصبح لدينا عجينة ثم نشكّل 24 كرة ⅔ إنش .

نشكل 24 كرة من العجين ثم نفرغها من المنتصف باستخدام السبابة ونضع فيها كرة من التمر ثم نغلقها بإحكام ونضعها في القالب بعد دهنه بالزيت لتكتسب شكلاً جميلاً .

نحمي الفرن لدرجة حرارة 350 فهرنهايت ثم نضع قطع المعمول في صينية وندخلها الفرن لمدة 10-13 دقيقة حتى يصبح لونها ذهبياً ثم نشغل مشواة الفرن لمدة دقيقتين حتى يصبح المعمول مقرمشاً من الأعلى .

نخرج الصينية من الفرن ونترك المعمول جانباً حتى يبرد تماماً ثم نقدمه .