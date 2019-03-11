بسكويت التمر
بسكويت التمر. حلوى سهلة يمكنك اعدادها مسبقا وتقديمها مع الشاي والقهوة.
المقادير:
2 ½ كوب طحين
1 كوب زبدة
1/3 كوب سكر بودرة
1 ملعقة صغيرة خميرة
½ ملعقة صغيرة محلب
¼ كوب ماء دافئ
340 غرام تمر منزوع البذور
الطريقة :
نذوب الخميرة بالماء مع ½ ملعقة صغيرة سكر ونتركها جانباً لمدة 10 دقائق .
نخلط الطحين والمحلب والسكر جيداً ثم نضيف السمنة المذابة دون أن تكون ساخنة ونحرك المكونات حتى تمتزج تماماً .
بعدها نضيف الخميرة ونفرك المكونات جيداً حتى يتشكل لدينا العجين ثم نغطيه ونتركه يرتاح لمدة ساعتين .
نضع التمر في خلاط الطعام ثم نفركه حتى يصبح لدينا عجينة ثم نشكّل 24 كرة ⅔ إنش .
نشكل 24 كرة من العجين ثم نفرغها من المنتصف باستخدام السبابة ونضع فيها كرة من التمر ثم نغلقها بإحكام ونضعها في القالب بعد دهنه بالزيت لتكتسب شكلاً جميلاً .
نحمي الفرن لدرجة حرارة 350 فهرنهايت ثم نضع قطع المعمول في صينية وندخلها الفرن لمدة 10-13 دقيقة حتى يصبح لونها ذهبياً ثم نشغل مشواة الفرن لمدة دقيقتين حتى يصبح المعمول مقرمشاً من الأعلى .
نخرج الصينية من الفرن ونترك المعمول جانباً حتى يبرد تماماً ثم نقدمه .