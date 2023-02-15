بمناسبة يوم التأسيس السعودي.. دعاء لأهل السعودية

البوابة - في 22 فبراير من كل عام، تحتفل المملكة العربية السعودية بـ يوم التأسيس السعودي، وفي هذا اليوم يتم تجهيز مجموعة من الاحتفالات والفعاليات والأنشطة بـ يوم التأسيس السعودي 2023 التي سيحضرها الشعب السعودي فهو يعتبر يوم عظيم بالنسبة لهم، يوم العزة والفخر للمملكة، وبمناسبة يوم التاسيس السعودي نقدم لكم من "البوابة" دعاء لأهل السعودية:

اللهم احفظ السعودية

اللهم ارزق أهل السعودية الأمان، الأمن، الاطمئنان، السلامة.

اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من شر الاشرار، وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار.

اللهم احفظ بلادنا من عبث العابثين وكيد الكائدين، وعدوان المعتدين.

اللهم يا رب احفظ السعودية من ما يخططون ويدبرون لتدميرها.

دعاء للمملكة العربية السعودية

اللهم يا رب إنا نستودعك رجال السعودية ونساءها وشبابها وأطفالها واموالها يا من لا تضيع عنده الودائع، يا ودود يا ودود يا ذي العرش المجيد يا رب.

اللهم يا رب إني استودعتك السعودية وأهلها، أمنها وأمانها، ليلها ونهارها، أرضها وسماءها، واسلامها وبيت الله الحرام ومسجد خير الأنام، فأحفظها ربي من الطغاة وكل من يريد بها سوء، ومن تعدا عليك وعلى رسولك، وأرنا فيهم عجائب قدرتك.

دعاء للسعودية تويتر

اللهم في #يوم_الجمعة نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن ترحم عبدالله بن عبد العزيز وتحفظ بلادنا ومقدساتنا وشعبنا وأمننا من كل سوء يارب العالمين.

اللهم احفظ بلادنا #السعودية من مكر الماكرين وحسد الحاسدين وغدر الخائبين، اللهم من أراد بلادنا بسوء فاجعل تدميره في تدبيره ورد كيده في نحره.

دام عزك ياوطن العز وحماك الله

اللهم احفظ بلادنا من مكر الماكرين وغدر الخائبين..اللهم من أرادنا بسوء فاجعل تدميره في تدبيره ورد كيده في نحره.

اللهم اجعلها امطارخير وبركة صيبا نافعا غير ضار

يارب استودعتك بلادي ونفسي واولادي والمسلمين اجمعين.

اللهم اسقنا غيثا مغيثا، نافعاً غير ضار، عاجلاً غير آجل.

اللهم أغثنا، اللهم أغثنا اللهم أغثنا ياحي ياقيوم.

اللهم احفظ بلادنا #السعودية من مكر الماكرين وحسد الحاسدين وغدر الخائبين، اللهم من أراد بلادنا بسوء فاجعل تدميره في تدبيره ورد كيده في نحره.

اللهم احفظ المملكة ومليكها وشعبها

اللهم يا رب انصرها واحميها وادم عزها اللهم اجعلها إلي يوم الدين قوية بالإيمان والمسلمين، اللهم احفظها واحميها اللهم نجها من المهالك والفتن وقوي شعبها ومليكها وولاة أمرها على الخير والصلاح.

اللهم يا رب من أرادها بسوء فاجعل كيده في نحره واشغله في نفسه واجعل تدبيره في تدميره وتخطيطه في هلاكه وأدبه كما يذاب الملح في الماء واخسف به أرضه.

اللهم احفظ المملكة وشعبها من كل سوء يا قوي يا عزيز انهم إخوان لنا وأحباب وأشقاء واحميهم يارب، اللهم اني استودعتك المملكة العربية السعودية بحفظك الذي لا تضيع ودائعه، اللهم احفظ البلاد والعباد من كل شر وضرر.

اللهم يا رب يا حنان يا منان يا عظيم يا قوي يا اله العالمين اللهم انصر بلاد الإسلام والمسلمين اللهم انصر السعودية وبلاد الحرمين على كل من يريد بها مكرا وخبثا وفسادا سوءا وشرا.

كلمات عن يوم التأسيس السعودي

شعر بمناسبة يوم التأسيس السعودي 1444