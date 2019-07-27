تارت الليمون الكلاسيكي

تارت الليمون حلوى صيفية منعشة وغنية بالنكهة.

المكونات:

1 كوب زبدة

2 ¼ كوب طحين متعدد الاستعمالات

2 كوب سكر

4 بيضات

2 ملعقة صغيرة قشر الليمون المبشور

نصف كوب عصير ليمون طازج

2 ملاعق كبيرة من مسحوق السكر

الخطوات:

يسخن الفرن إلى درجة 350 فهرنهايت.

تخفق الزبدة في وعاء متوسطة يضاف 2 كوب من الدقيق و 1/2 كوب من السكر. وتضغط في صينية مقاس 13 × 9 بوصة غير مدهونة

تخبز من 15 إلى 20 دقيقة أو حتى ينضج الوسط وتبدأ الحواف بالتحول الى اللون البني.

في وعاء متوسط ، يخلط ربع كوب من الدقيق المتبقي مع 1/1 كوب من السكر المتبقي. يضاف البيض وقشر الليمون وعصير الليمون. يخفق حتى يتجانس جيدا. يُسكب على التارت المخبوزة جزئيًا.

تُخبز من 18 إلى 22 دقيقة أو حتى ينضج الوسط وتكون الحواف بلون بني ذهبي. توضع في الثلاجة لمدة 1 ساعة. ترش بالسكر البودرة. تقدم .