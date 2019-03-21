تارت التوت والكريمة لأحلى الأمهات

بمناسبة عيد الام نقم لكم هذه الوصفة الشهية لصنع تارت التوت أو الفراولة بالكريما ، يمكنك تقديمها لوالدتك في هذه اليوم..

المقادير:

1 علبة أو 397 غ من الحليب المكثف المحلى

2 ملاعق طعام من مسحوق الكاسترد

3 من صفار البيض

1 ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيلا

2 أكواب أو 500 مل من الماء المغلي

2/3 كوب أو 130 غ من الزبدة غير المملحة، المذوّبة

2 ½ أكواب أو 250 غ من بسكويت الشاي، المطحون جيّداً

¾ كوب أو 200 غ من مربى الفراولة

اختياري شوكولاتة مذابة

توت أو فراولة للزينة

الطريقة:

يوضع الحليب المكثف المحلّى مع مسحوق الكاسترد، وصفار البيض، وخلاصة الفانيلا داخل وعاءٍ كبيرٍ للصلصة. ثم تُحرّك المكوّنات بواسطة خفّاقةٍ حتى تمتزج جيداً بعضها مع بعض.

يُضاف الماء المغلي تدريجيّاً مع التحريك المستمر حتى يبدأ المزيج بالغليان ويُحرّك المزيج على نارٍ خفيفةٍ لمدّة دقيقة إلى دقيقتين. ثمّ يُرفع عن النار ويوضع جانباً ليبرد.

تُمزج الزبدة مع البسكويت المطحون داخل وعاءٍ ثم يتم الضغط على المزيج عند قاعدة وجوانب قالب التورتة ذي قطر 26 سم وقاعدة قابلة للفصل.

يُضاف مربى الفراولة فوق القاعدة ثم يُسكب مزيج الكريما المبرّد فوق مربى الفراولة ويُملّس الوجه. تُبرّد التورتة لمدّة 2 إلى 3 ساعات.

تُزيّن التورتة بالتوت أو الفراولة الطازجة وتُقدّم.