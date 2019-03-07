جميلة البوابة: منتجات الطبيعية لتبييض المناطق الداكنة في الجسم

هل تعانين من المناطق الداكنة في الجسم، قد يكون السبب هرمونيا أو متعلقا بانواع الثياب التي تردينها أو قد يكون سببه البدانة، لذلك يفضل البحث عن سبب المشكلة أولا ومحاولة علاجها للتخلص من التأثير الدائم للاسمرار. يمكنك استخدام هذه الطرق الطبيعية اذا كان السبب غير هرمونيا.

1. الصبار (الألوفيرا): هو مفتح طبيعي للبشرة، ويعمل على علاج البقع وتحسين حالة الجلد بصورة عامة، ضعي جل الصبار فوق المنطقة المراد تفتيحها، واتركيه لمدة 20 دقيقة ثم اشطفي. كرري العملية يوميًا للحصول على نتائج سريعة.

2. عصير الليمون: بالإضافة إلى التفتيح، يعمل عصير الليمون على إزالة الخلايا الميتة وتحفيز الجلد على تكوين خلايا جديدة، يمكنكِ استعمال الليمون منفردًا بمسح المنطقة بنصف ليمونة وتركها لمدة 10 دقائق ثم شطفها، أو بخلط الليمون مع ملعقة من العسل وملعقة من الزبادي، ويترك الخليط أيضًا لمدة 10 دقائق ثم يشطف. لا ينصح باستعمال الليمون منفردًا لأصحاب البشرة الحساسة، كما يفضل استعمال كريم مرطب بعد الليمون، لتتجنبي جفاف البشرة.

3. الفازلين مع النشا: ضعي الفازلين في حمام مائي حتى يصبح قوامه لينًا شبه سائل، ثم أضيفي ملعقتين من النشا، وقلبي جيدًا للتأكد من تمام الامتزاج، ادهني الخليط على المنطقة السمراء مرة أو مرتين يوميًا واستمتعي بالنعومة والتفتيح.

4. الطماطم: بالإضافة إلى التفتيح، تعمل الطماطم على التخلص من الخلايا الميتة الموجودة على سطح الجلد، دلكي المنطقة المراد تفتيحها بشريحة من الطماطم لمدة دقيقتين، ثم اشطفي بعد 10 دقائق، والتزمي بذلك يوميًا للحصول على أفضل النتائج.