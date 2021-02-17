طريقة سهلة لمعرفة نوع الجنين، يمكن معرفة نوع الجنين من شكل البطن، فإذا كان شكل بطن المرأه الحامل مُنتفخ إلى الأمام كالبطيخة يكون نوع الجنين أُنثى، أمّا إذا شكل البطن بويضيّ ومن الأسفل إلى الأعلى كسلة التنس يكون نوع الجنين ذكر.

جنس المولود القادم و التنبؤ بجنس الجنين هو حلم المرأة الحامل بحله قبل أوانه، ولا تستطيع أن تنتظر حتى الشهر الرابع من الحمل لمعرفة جنس المولود إذا كان ذكراً أو أنثى عن طريق التصوير التلفزيوني" السونار".

القدماء استخدموا طريقة أثبتت صحتها وقد جربتها الكثير من الزوجات، ومنهن زوجة أكدت أنها طريقة صحيحة وقد نجحت معها أثناء حملها بأطفالها الأربعة.

طريقة سهلة لمعرفة نوع الجنين

طريقة تحديد جنس الجنين

• معرفة نوع الجنين يجب يجمع عدد أحرف اسم الأم الحامل مع عدد أحرف اسم أمها "الجدة"

• طريقة سهلة لمعرفة نوع الجنين حيث يضاف للمجموع السابق عدد أيام الشهر الذي حدث فيه الحمل

• طريقة سهلة لمعرفة نوع الجنين يضاف للمجموع السابق أيضاً عدد أيام الشهر المتوقع حدوث الولادة فيه

• طريقة سهلة لمعرفة نوع الجنين اذا كان حاصل جمع هذه الأعداد مفرداً، فإن المولود القادم سيكون ذكراً، وإذا كان حاصل جمع هذه الأعداد مزدوجاً فسيكون المولود القادم أنثى

طرق منزلية لمعرفة جنس الجنين

طريقة سهلة لمعرفة نوع الجني في المنزل، قومي باحضار كوب بلاستيك شفافاً، ثم ضعي عينة من البول لكن قبله ضعي ملعقة صغيرة من الملح، وعندما يصل الكوب إلى نصفه، انتظري لمدة 4 دقائق، ولاحظي تغير اللون أو تعكره. في حالة تكوين طبقة من الفقاقيع على سطح الكوب، فأنت حامل بولد، وإذا لم يتغير أي شيء في الكوب فذلك يشير إلى أنك حامل ببنت.

مثال على معرفة نوع الجنين

اسم الأم الحامل: سهام "4 أحرف"

اسم أمها"الجدة": سعاد "4 أحرف"

الشهر الذي حدث فيه الحمل كانون ثاني مثلاً وعدد أيامه31 يوماً

الشهر المتوقع أن تلد فيه يكون شهر أيلول وعدد أيامه 30 يوماً

الآن نجمع الأعداد:

4+ 4+31+30=69

فيكون المولود القادم ذكراً

أعراض الحمل ونوع الجنين

إذا كان شكل البطن بيضاوي، ويشبه شكل البطيخة فهذا أيضاً يدل على أن الجنين أنثى. إذا كانت تحركات الجنين ورفساتها غالبيتها على جهة اليسار فهذا أيضاً يعني أن المولود أنثى، إذا كان نمو الأظافر وشعر الجسم طبيعيّاً بالنسبة للأم يكون مولودها أنثى. إذا تمتّعت الأم خلال الحمل بشعر صحي ولامع أيضاً يكون جنينها أنثى.

طرق مؤكدة لمعرفة نوع الجنين

تحديد نوع الجنين عن طريق التصوير بالموجات فوق الصوتية

اكتشاف نوع الجنين عن طريق اختبار ما قبل الولادة غير الغازي

معرفة نوع الجنين عن طريق فحص الزغابات المشيميّة وبزل السلى

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