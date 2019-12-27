تعرّف على كيفية زيادة تأثير الثناء على الأطفال

أكد علماء النفس أهمية ثناء الوالدين على البرنامج اليومي للأطفال، وكيفية زيادة تأثيره بشكل كبير، وفق 6 خطوات نشرها تقرير لموقع psychology today:

1- أن تكون محدداً: أي أن تثني على سلوكيات محددة يقوم بها طفلك، ولا تشيد بتصرفات عامة.

2- الإيجابية: ابحث عن السلوكيات التي تريد من طفلك أن يغيرها وسلط الضوء على السلوك المعاكس لها بالثناء عليه، بما يلفت الانتباه إلى السلوك الجيد.

3- ركّز على الجهد: عليك أن تمدح الجهود التي يبذلها طفلك مثل المثابرة والشجاعة، بقدر ما تشيد بالنتائج، فعندما نثني على الجهود بدلاً من الإنجازات، نرى المزيد من القيم التي نعززها، ويتعلم الأطفال أنهم قيمة جوهرية خارج إنجازاتهم.

4- اللطف: يكون من المغري أن تقول «كم هو لطيف أن تتناول غداءك دون أن تشكو طوال الوقت»، لكنه ليس في الواقع شكلاً فعالاً من الثناء لأن يتضمن محتوى خفياً من النقد.

5- وصف السلوك وليس الطفل: علينا أن نمدح السلوك الذي أقدمه عليه الطفل وفي الوقت نفسه تعديل ما ارتكب من خطأ، من دون التطرق إلى الطفل نفسه، لأن ذلك ينال من شخصيته.

6- من دون لكن: عندما تشيد بأي سلوك لطفلك، لا يجب عليك أن تتبعه بكلمة «لكن» لأنها تعني أن ما جاء قبلها ليس مهماً، فعندما تقول له «عمل جيد.. لكن كان لديك بعض الأخطاء»، فإنه غالباً لن يسمع جملة «عمل جيد» وسيعتبر كلامك مجرد نقد.

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