تغميسة (dip) الفيتا بالبندورة المجففة الشهية وسهلة التحضير حيث أن عدد كبير من الأشخاص يفضّل تناول البطاطا المقرمشة أو كما يُطلق عليها الشيبس، ومن هنا أحببنا أن نقدّم أفضل طريقة لتحضير تغميسة (dip) الفيتا بالبندورة المجففة لسهرة لطيفة مع الأحباء:

تغميسة ديب الفيتا بالبندورة المجففة

مقادير تغميسة ديب الفيتا بالبندورة المجففة

٢ كوب جبنة فيتا أو جبنة بيضاء مبروشة

١/٢ كوب لبن

٤ شرائح بندورة مجففة، مفرومة

٣ أوراق ريحان، مفروم

١/٢ ملعقة صغيرة بودرة الثوم

١/٤ ملعقة صغيرة بودرة البصل

١-٢ ملعقة صغيرة عصير ليمون

فلفل أسود حسب الرغبة

رشة ملح

طريقة تغميسة ديب الفيتا بالبندورة المجففة

تخلط المقادير في محضرة الطعام حتى يصبح ملمسها ناعماً جداً.

تعدل البهارات حسب الحاجه.

تقدم التغميسة مع الخضار.

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