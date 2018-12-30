ما تفسير الحلم بالقمر في المنام؟

إن رؤية القمر في حلمك يمثل جانبًا خفيًا وغامضًا من نفسك. وغالبًا ما يرتبط بالطرف الأنثوي والحدس. بدلا من ذلك ، يدل القمر على تغير المزاج. إذا كنت ترى قمرين في حلمك ، فإنه يشير إلى أنك يتم سحبها في اتجاهين مختلفين. كما يمثل التطرف من أمرين. إذا كنت ترى خمسة أقمار في حلمك ، فإنه يشير إلى فوضى جماعية أو ارتباك يحدث في حياتك. وهو أيضًا مؤشر على أن حدسك أو غريزتك قوية جدًا وأنك تحتاج إلى متابعتها.

إن رؤية كسوف القمر في حلمك يدل على أن جانبك الأنثوي قد طغى عليه. أو قد يعني ذلك أن بعض الجوانب الخفية لنفسك ستظهر على السطح.

رؤية الهلال في حلمك يشير إلى التغييرات الدورية والتجديد والحركة. أنت تتقدم بسلاسة نحو مسار حياتك. يدل اكتمال القمر على الاكتمال والكمال ، بينما يرمز القمر الجديد إلى بدايات جديدة.

إن الحلم بأن تقفز وتلمس القمر يشير إلى طموحك. عندما يتعلق الأمر بأهدافك وتطلعاتك ، فإنك تهدف إلى تحقيق أهداف عالية. يمكنك فعل أي شيء إذا وضعت عقلك فيه.

الحلم بأن كويكب يضرب القمر ويجعله ينفجر يرمز الى ان الجنون في حياتك يخرج عن السيطرة. أنت تعطي الكثير من الدوافع الخاصة بك.

إذا كنت ترى قمر احمر اللون في حلمك ، فإنه يشير إلى بعض الصعوبات أو نوع من الصعوبة التي تتجه الى طريقك.