تفسير حلم حمل العزباء لابن سيرين

إذا رأت الفتاة في منامها أنها حامل فإن تدل على أنها تعاني من مشاكل كثيرة

يحدث كثيراً أن تراودنا بعض الأحلام التي تأخذ حيزاً من تفكيرنا، كحلم الحمل، فهل حدث ورأيت يوماً نفسك حاملاً في المنام؟ ما هو تفسير حلم الحمل للعزباء؟

الحمل في الحلم للبنت:

- يقول ابن سيرين أنه إذا رأت الفتاة العزباء في منامها أنها حامل وتشعر بالحزن الشديد نتيجة لهذا الحمل، فإن هذه الرؤية تدل على أنها تعاني من مشاكل كثيرة وتعاني من الهموم والمتاعب وترغب في التخلص منها.

- إذا رأت أنها حامل وتبكي بشدة دلّ ذلك على أن هذه الفتاة قد ارتكبت شيئًا في الحرام وترغب في التوبة والخلاص.

الحمل في الحلم لغير المتزوجة:

- إذا رأت الفتاة العزباء في منامها أنها تلد دلّ ذلك على الخلاص من الهموم والمشاكل التي تعاني منها في حياتها.

- إذا حلمت أنها قد أنجبت ولدًا دلّ ذلك على أنها تعاني من ضائقة مالية في الحصول على الأموال من أجل التخلص منها.

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