مقبلات توست الأفوكادو بالفطر المقلي.

المكونات:

2 كوب فطر، مقطع الى شرائح

2-3 ملعقة صغيرة زيت زيتون بكر ممتاز

2-4 حص من الثوم، مفرومة تقريبًا

1 ملعقة كبيرة بلسم خل أو تفاح

ملح وفلفل حسب الرغبة

2 شرائح خبز محمص

1 الأفوكادو

ليمون طازج - للعصير

الطريقة:

توضع مقلاة على نار عالية. أضف الزيت ثم الثوم. بعد حوالي دقيقة ، اضف الفطر. يقلب جيدا بالملعقة.

تغطّى المقلاة بغطاء ويسمح للفطر بالطبخ لمدة تتراوح بين 1-3 دقائق ، حتى ينضج ويصبح لونه بني فاتح.

قلل الحرارة إلى درجة منخفضة ، وأزل الغطاء ، ثم أضف الملح والفلفل على الفطر قليلاً. تخفض الحرارة ويُضاف الخل. ويقلب. ترفع الحرارة ويسمح للسائل الزائد بالتبخر. يجب أن يكون لون الفطر محمصا.

يحضر خبز التوست المحمص.

تهرس الأفوكادو ويضاف الليمون.

توضع الأفوكادو على شرائح التوست مع الفطر الدافئ.