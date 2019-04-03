جميلة البوابة: سر جمالك يكمن في زبدة الشيا للجسم

فوائد زبدة الشيا للجسم ، تعد زبدة الشيا، من أكثر المكونات الطبيعية المفيدة للجسم بشكل عام وللبشرة بشكل خاص، فتستخرج من شجرة الشيا، وذلك عن طريق طحن نواة ثمرة الشجرة وتحويلها لمسحوق، ثم يتم بعد ذلك غليها فتتكون زبدة الشيا، وتدخل في صناعة العديد من مستحضرات التجميل.

مكونات زبدة الشيا

أهم ما يميز زبدة الشيا هي قوامها الدهني الذي يسهل امتصاصه، كما أنها تحتوي على حمض الأوليك وحمض اللينوليك وتحتوي على فيتامينات “A” و”E” بالإضافة إلى مجموعة من مضادات الأكسدة. وتتعدد فوائد زبدة الشيا للجسم وهي:

تعمل كمرطب للبشرة: لتوفر بها أحماض دهنية كحمض اللينوليك ومجموعة من الفيتامينات المفيدة للبشرة والتي لها أثر مرطب.

تعمل على تقليل الالتهابات: تقلل زبدة الشيا من التهابات البشرة وذلك كونها مصدرًا لمجموعة من مضادات الأكسدة.

كواقٍ ضد أشعة الشمس الضارة: وذلك لاحتوائها على فيتامينات “A” و”E”

تحارب تجاعيد البشرة وعلامات التقدم في السن: لأنها غنية بفيتامين “E” الذي يحفز البشرة على إنتاج الكولاجين، لاحتوائها على مضادات الأكسدة.

تساعد في علاج لدغات الحشرات

تعالج الحساسية

تعمل على التئام الجروح

للتغلب على حالات إكزيما الجلد

تقضى على حب الشباب لاحتوائها على مجموعة متنوعة من الأحماض الدهنية

تعالج حالات الحروق.

لكلف الحمل.

للتغلب على التهابات الحفاضات عند الأطفال.

مرطب للشفاه

تعالج الشعر المتكسر.

للتغلب على ألم العضلات: لاحتواء زبدة الشيا على مجموعة طبيعية من مضادات الالتهابات.

بالإضافة الى كل ذلك تقضي زبدة الشيا على التهابات الأنف واحتقانه: وذلك عن طريق دهن زبدة الشيا على الأنف في حال واجهت التهاب أو احتقان في الأنف، فأكدت دراسة حديثة أن لزبدة الشيا نتائج فعالة جدا في علاج احتقان الأنف حيث أحس الأفراد بتحسن بعد 90 ثانية فقط.