جميلة البوابة: قناع الخيار والكولاجين لبشرة مشدودة ونضرة

هل تعانين من تراجع الكولاجين في بشرتك؟ هل بدأت آثار التعب والاجهاد تظهر على وجهك؟ يمكنك الآن وقفها بسهولة ومن مكونات طبيعية خالية من أي مواد صناعية ضارة. تعالي لنعيد عقارب الساعة الى الوراء.

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المكونات:

½ خيارة

2 ملاعق صغيرة من عصير الليمون الطازج

1 ملعقة كبيرة جيلاتين العادي دون نكهة.

1 ملعقة كبيرة مسحوق الكولاجين

الطريقة:

توضع جميع المكونات في الخلاط. يبدأ الخلط على سرعة منخفضة حتى سرعة متوسطة مع الخلط حتى يصبح المزيج ناعمًا.

توضع حوالي 1 ملعقة كبيرة على الوجه على الفور (بعد التحضير مباشرة). ثم يقسم باقي الخليط على صينية مكعبات الثلج ليصبح المجموع 12-14 مكعبًا للوجه.

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تجمد مكعبات الوجه حتى تتماسك. ثم تخرج من صينية مكعبات الثلج، وتوضع في علبة بلاستيكية لوضعها في الفريزر لمدة شهر على الأقل.

قبل الاستخدام يوضع مكعب الخيار في طبق يذوب خلال ساعة في درجة حرارة الغرفة أو يمكنك وضعه في الثلاجة ليلاً واستخدامها في صباح اليوم التالي.

للاستخدام ، ضعيه على وجهك النظيف ، واتركيه لمدة 15-20 دقيقة أو حتى يبدأ في الجفاف ويشد البشرة. يشطف جيدًا ويرطب الجلد.