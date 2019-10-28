جميلة البوابة: كيف تحصلين على ماكياج لامع مناسب للمساء؟

تكثر في فصل الخريف والشتاء المناسبات والاعياد الموسمية المسائية ولان الطقس قد يكون رطباً قد لا ينجح الماكياج دائما، تعالوا معنا لنتعرف على اهم النصائح للحصول على ماكياج لامع مناسب للمساء.

الترطيب والاساس

البشرة: ابدئي بالمرطب ، البرايمر، كريم الأساس المناسب. تأكدي من انها كلها خفيفة، ولا تستخدم الكثير من المنتجات الزيتية. ثم ، قومي بوضع بودرة شفافة باستخدام الفرشاة.

العيون: إذا كان لديك عيون كبيرة ، استخدمي الكثير من الكحل الأسود أما للعيون الأصغر ، فتجنبي الكحل وركزي على الماسكارا. استخدمي ظلال العيون اللامعة المعدنية - الذهبي مناسب مع معظم ألوان البشرة الحنطية.

الشفاه: عندما تكون العينان ساطعتين ، حافظي على ظلال الشفاه محايد، ننصحك بالمرجاني والبيج.

تصفيفة الشعر: اختاري تسريحة شعر تناسب شكل وجهك.

نصيحة من الخبراء: للحفاظ على ماكياج طبيعي ، لا تفرطي في استخدام مستحضرات التجميل. حاولي أن تكوني طبيعية قدر الإمكان.