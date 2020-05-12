جميلة البوابة: نصائح للحفاظ على البشرة الدهنية في الصيف

مع اقتراب فصل الصيف تزداد مشاكل البشرة الدهنية. فهذا الموسم هو الأسوأ بالنسبة للأشخاص ذوي البشرة الدهنية ، حيث تتضاعف قدرتهم على افراز الزيت. لذلك ينصح الخبراء بضرورة العناية بالجلد في الصيف ، إلى جانب إبقائه خاليًا من الزيت لأنه يصبح أكثر عرضة لحروق الشمس خلال هذا الوقت.

نصائح للمساعدة في الحفاظ على بشرتك خالية من الزيوت خلال فصل الصيف :

استخدمي مرطبًا خفيفًا

الخطوة الأولى والأهم هي التحول إلى مرطب خفيف. على عكس فصل الشتاء ، يتطلب الصيف مرطبًا خفيفًا للحفاظ على صحة وجهك. يجب عليك عدم التخلص منه تمامًا ، بغض النظر عن الموسم ، سيظل وجهك بحاجة إلى جرعته اليومية من الرطوبة. يمكنك البحث عن مرطبات خالية من الزيت وفقًا لنوع بشرتك ، والتي تتوفر بكثرة في السوق.

التخفيف من روتين الماكياج

من الأفضل التخلص من المكياج الشتوي الثقيل في ذروة الصيف ، إذا كنت لا تريدين أن يذوب الماكياج على وجهك. يجب غسل وجهك بانتظام في الصباح واستخدام كريم واقي من الشمس مع تجنب فرك وجهك لأنه يمكن أن يجعل وجهك أكثر دهنية. يمكنك استخدام أحمر الشفاه ومكياج العيون ، ولكن يجب أن تقللي من كريم الأساس والكونسيلر.

تطهير الوجه ثلاث مرات في اليوم

يجب غسل وجهك بغسول تنظيف الوجه الخاص بالبشرة الدهنية 2-3 مرات في اليوم على الأقل. اغسلي وجهك في الصباح ثم في منتصف النهار عندما تشعرين أنه اصبح دهنيًا جدًا. يجب عليك أيضًا تنظيف وجهك قبل الذهاب إلى الفراش للتخلص من المسام المتسخة والمسدودة..

استخدام الورق النشاف

في حالة عدم قدرتك على غسل وجهك في أوقات مختلفة خلال اليوم ، يمكنك دائمًا الاستعانة بالورق النشاف. يمكنك الحصول على الورق النشاف للوجه من أي صيدلية أو متجر مكياج.

استخدمي أقنعة الوجه الماصة للزيت

هناك العديد من أقنعة الوجه المتوفرة في السوق والتي تساعدك على التخلص من الزيت الزائد على بشرتك. يمكنك استخدام أقنعة للوجه التي تحتوي على خشب الصندل مرتين أسبوعيًا إذا كانت بشرتك دهنية جدًا. لن تساعدك هذه الأقنعة في الحفاظ على وجهك خالي من الزيت فحسب ، بل ستساعد أيضًا في تبريد وتهدئة وجهك.