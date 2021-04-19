جميلة البوابة: نوعان من الأحذية الصيفية يجب على الجميع امتلاكها

لا يوجد شعور أفضل من ملاطفة أشعة الشمس لوجهك ومعرفة أن الصيف قد جاء...

ومع ذلك ، يمكن أن يكون الصيف بالتأكيد قاسيًا على قدميك. الرطوبة ، مقترنة بالخرسانة الساخنة ، يمكن أن تترك قدميك في حالة مزرية من القروح والرائحة الكريهة فقط. ولكن طالما أنك ترتدي الأحذية الصيفية بشكل صحيح، فلا داعي للخوف. دعونا نتعرف على أهم الأحذية لهذا الصيف:

الصنادل

الصنادل مثالية للأيام الدافئة الطويلة التي تنعم فيها بالشمس ، فهي تحافظ على برودة قدميك ، وتحافظ على راحة قدميك ، والأفضل من ذلك كله أنها تبدو أنيقة للغاية. يجب أن تكون الأحذية الصيفية متعددة الاستخدامات وقابلة للتنفس.

إذن ما هو لون الصنادل التي يجب أن تشتريها؟ تمسكي باللون الأبيض الصيفي أو البني الفاتح ، والذي سيتناسب مع كل ملابسك الصيفية.

الاسبادري

إذا لم تكن من محبي الصنادل ، فنحن نوصي باستخدام حذاء إسبادري كخيار. تتوفر أحذية الإسبادري أيضًا بالعديد من المواد ، بما في ذلك الجلد والجلد المدبوغ. التزم بالتصميم الكلاسيكي خفيف الوزن في الصيف. استثمر في زوج من الأحذية الرياضية الصيفية للنزهات الخالية من الهموم دون إظهار أصابع قدميك. إنها لا تحتاج إلى تفكير في العطلات لأنها خفيفة ومريحة وسهلة الحمل.

وما هو لون حذاء اسبادري الذي يجب أن تشتريه؟ أكثر الخيارات تنوعًا هي الأبيض أو الازرق البحري أو البني. لإضفاء السطوع على مظهرك ، اختر لونًا رماديًا (رمليًا) أفتح أو حتى بيج.