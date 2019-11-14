جميلة البوابة: 3 زيوت مفيدة لإزالة علامات الشيخوخة

هل تعانين من التجاعيد والخطوط الرفيعة حول العيون؟ حان الوقت للتخلص منها بطريقة طبيعية. ننصحك باستخدام هذه الزيوت الطبيعية تعالي نتعرف على فوائدها:

زيت الورد

يعتبر زيت الورد من الزيوت العطرية الرائعة التي يفضل الكثير من الناس استخدامها لدهن بشرة الجسم به بعد أخذ حمام، وذلك لفوائده في تنعيم البشرة وترطيبها وتعطيرها، ومن فوائد زيت الورد احتوائه على نسبة رائعة من فيتامين أ الذي يعمل على علاج آثار الشيخوخة.

زيت اللافندر

يعتبر زيت الافندر من الزيوت التي تتعدد استخداماتها الجمالية بين إزالة البقع الغامقة وترطيب البشرة وإزالة البثور وحب الشباب وذلك لاحتواء زيت الافندر على نسبة كبيرة من المواد المضادة للأكسدة، كما يعمل زيت الافندر على التخلص من مشكلة علامات الشيخوخة التي تظهر على البشرة، لذلك ينصح باستخدام زيت الافندر ضمن مكونات خلطاتك الطبيعية التي تقومين بتحضيرها للحفاظ على نضرة بشرتك وجاذبيتها.

زيت النيم

يساعد زيت في العناية بالبشرة وحمايتها من المشكلات الجمالية التي تهدد جاذبيتها، حيث إن زيت النيم يعمل على تخليص البشرة من البكتريا والفطريات المسببة للبثور وذلك لاحتوائه على نسبة مرتفعة من المواد المضادة للأكسدة، كما يحتوي زيت النيم على نسبة مرتفعة من الأحماض الدهنية الغير مشبعة وفيتامين E الضروري للحفاظ على صحة البشرة من علامات تقدم العمر.