جميلة البوابة: 5 نصائح مجربة لتثبيت عطرك المفضل لمدة أطول

هل ترغبين بأن تفوح رائحة عطرك المفضل لمدةٍ أطول؟ جميلة البوابة تقدم لك هذه الخطوات السهلة والبسيطة كي تدوم رائحة عطرك طوال اليوم ...

حسناً، من المهم جداً اختيار العطر المناسب. تصنّف العطور كسبراي للجسم أو ماء كولونيا أو ماء تواليت وهي تحتوي على نسبة قليلة من الزيوت العطرية ورائحتها خفيفة. أما البارفان وخلاصة البارفان فأعلى تركيزاً، مما يجعلهما يدومان لمدة أطول.

التخزين الجيد يحافظ على تركيز العطر

للحفاظ على العطر بحالة ممتازة، يجب إبقاؤه بعيداً عن ضوء الشمس، إذ يقوم الضوء بتفكيك جزيئات الزيوت العطرية مما يضعف من تركيز العطر. لذلك ننصحك بالاحتفاظ بالزجاجة في علبتها الخاصة للحفاظ على جودة العطر وشكل العلبة أيضاً. ولا تخزني العطر في الحمام. تؤثر الرطوبة بشكل كبير على تركيز العطر، لذلك ننصحك بعدم وضع زجاجة العطر في الحمام أبداً بل إبقائها في جوٍّ جاف كغرفة النوم مثلاً.

لا ترجّي زجاجة العطر

لقد صممت العطور حتى تبقى ثابتة، لذلك فإن رجّ الزجاجة سيسمح بدخول الهواء إليها مما سيؤثر سلباً على جودة العطر.

لا تفركي العطر

عند فرك العطر على الجلد، تتلاشى الطبقات العليا من العطر بسرعة، لذلك لا تفركي يديك أو رقبتك بعد رش العطر عليها.

ضعي كريم العطرالمرطب أو الفازلين على نقاط النبض

قبل رشّ العطر ننصحك بدهن يديك ورقبتك بكريم العطر المرطب أو الفازلين حيث تحتفظ البشرة الدهنية بالعطر لفترة أطول. ضعي قليلاً منه على المعصم، والرقبة، والجهة الداخلية للمرفق، وخلف الركبتين، والكاحل وربلة الساق.

رشي العطر قبل ارتداء الملابس

تحافظ البشرة الرطبة على جزيئات العطر بداخلها، لذلك ننصحك بعدم ارتداء ملابسك بعد رشّ العطر مباشرةً، بل انتظري قليلاً ليجف العطر حتى يدوم لفترةٍ أطول.

عطرك هو سر جاذبيتك ... فكيف تختارين عطرك المناسب؟

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