حساء الخضروات الشتوي

هذه الوجبة الحميمة والمغذّية مليئة بالخضار والمعكرونة والنقانق النباتية. يعد هذا الحساء مثالي في الخريف والشتاء.

المكونات:

2-3 ملاعق كبيرة زيت زيتون بكر ممتاز

3-5 حص من الثوم

1 بصلة حمراء متوسطة، مفرومة

1 كرفس، مفروم

1 ورقة الغار

1 كوب جزر مفروم

4 أكواب مرق الخضار

1 كوب ماء

1 سجق نباتي، شرائح ، أو بديل (حبوب ، عدس ..)

1 باقة من البقدونس المسطح، مفرومة فرماً ناعماً

3 أكواب من اللفت أو السبانخ، المفروم

1/3 كوب خميرة غذائية

1 حبة بطاطا متوسطة، مقشرة ومفرومة

1 كوب باستا، أي مجموعة متنوعة

فلفل أسود، حسب الرغبة

الطريقة:

يوضع قدر على النار ويضاف زيت الزيتون اليه.

يضاف البصل والثوم وورق الغار والكرفس. ويترك ليطهى على نار خفيفة لمدة 2-3 دقائق ، مع تحريك المكونات كل دقيقة. يجب ان يتكرمل البصل قليلا.

يُضاف مرق الخضار والماء والبطاطا والجزر والبقدونس والخميرة الغذائية والنقانق النباتية والمعكرونة. يترك ليغلي. يغطى الوعاء بغطاء وتقلل الحرارة إلى متوسط ​​منخفض. يطبخ مغطى لمدة 15 دقيقة.

يُطهى المزيج على نار متوسطة الحجم ويُغطّى لمدة خمس دقائق إضافية ليتجانس. يجب طهي المعكرونة الآن ، كل الخضروات طرية. في هذه المرحلة أنت تقوم بتكثيف النكهات قليلاً.

يُضاف السبانخ أو اللفت والفلفل الأسود الاختياري. يقلب الخضار في الحساء. قم بتغطية الغطاء مرة أخرى واتركه على النار لمدة دقيقة واحدة.

اكشف الغطاء وقلل الحرارة. يقدم دافئا. إذا رغبت في ذلك: يمكنك ترك الحساء على نار خفيفة ، ويترك على نار خفيفة لمدة عشر دقائق أخرى هذا الحساء لذيذ في نفس اليوم.