تعرفي على كيفية حساب الدورة الشهرية

تُعد المعرفة بكيفية حساب الدورة الشهرية من الأمور المهمة التي يجب أن تعلمها كل امرأة، لأن حساب الدورة مهم جدًّا للتأكد من صحتها وانتظامها، وفيما بعد لمعرفة أنسب الأوقات لحدوث الحمل أو حتى لتجنب حدوثه عند الرغبة في ذلك، تعرفي على كيفية حساب الدورة الشهرية .

مدة الدورة الشهرية:

الدورة الشهرية عبارة عن الفترة الزمنية بين الحيض في شهر ما والحيض التالي، إذ يعمل الجهاز التناسلي للمرأة على تهيئة الجسم والرحم ببطانته الداخلية لحدوث الحمل وإلا نزل دم الحيض. وعادة ما تستغرق الدورة الشهرية ما بين 25 و30 يومًا ويستغرق الحيض ما بين ثلاثة أيام وأسبوع. ولا تعتبر الدورة غير منتظمة إن كانت أقل من ذلك أو أكثر، وقد يتأثر انتظامها بالحالة النفسية أو الصحية، أو أحيانًا بمجرد الإرهاق والسفر وعدم انتظام النوم، لكن لو تكرر الأمر وجب اللجوء للطبيب.

كيفية حساب الدورة الشهرية:

كل ما عليك فعله لحساب موعد الدورة الشهرية، هو الاحتفاظ بتقويم ورقي أو إلكتروني ووضع علامة على اليوم الأول للحيض في كل مرة يأتيكِ فيها، ثم حساب الوقت من اليوم الأول للحيض في الشهر الأول للحساب، إلى اليوم الأول للحيض في الشهر التالي.

الدورة الشهرية المنتظمة إن كانت الأيام ما بين 25 و30 في كل مرة، حتى وإن اختلفت فكانت في مرة 26 وأخرى 28، في هذه الحالة الدورة الشهرية تُعتبر منتظمة. أما إن كان الفارق مرة 24 وأخرى 31 أو ربما أكثر، فتأتيك مرة كل شهرين، فهذا يعني أن الدورة الشهرية غير منتظمة لديكِ، وعليكِ اللجوء لاستشارة الطبيب.