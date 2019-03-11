5 أعراض شائعة لحساسية اللاكتوز

أعراض حساسية اللاكتوز و هو نوع من السكر الطبيعي الموجود في حليب معظم الثدييات، وتتعلق حساسية اللاكتوز بالجهاز الهضمي حيث لا يفرز الجسم إنزيم اللاكتيز المهم لهضم اللاكتوز، فبدلاً من هضم اللاكتوز بشكل طبيعي في المعدة والأمعاء الدقيقة ينتقل اللاكتوز غير المهضوم إلى القولون حيث تفتته البكتيريا مما يؤدي إلى الانتفاخ والغازات وقد يكون هذا غير مريح إلا أنه ليس خطيراً .

فيما يلي الأعراض الخمسة الأكثر شيوعاً لحساسية اللاكتوز:

.1 آلام وانتفاخ في المعدة:

أحد الأعراض الشائعة عند المصابين بحساسية اللاكتوز هي حدوث آلام وانتفاخ بالمعدة وذلك بسبب تخمير البكتيريا الموجودة في القولون لمادة اللاكتوز التي لم يتم هضمها في الجهاز الهضمي مما يؤدي إلى زيادة في الماء والغاز وغالباً ما يكون الألم حول السرة وأسفل البطن .

2. الإسهال:

قد تسبب حساسية اللاكتوز الإسهال ويحدث هذا عند عدم انتظام هضم اللاكتوز في القولون مما يؤدي إلى إنتاج أحماض دهنية قصيرة السلسلة التي تزيد كمية الماء في الأمعاء .

3. الغازات:

قد يؤدي تخمر اللاكتوز في القولون إلى زيادة انتفاخ البطن وتختلف مدة حدوث ذلك من شخص لآخر . إنّ الغاز الناتج عن تخمر اللاكتوز يكون عديم الرائحة .

4. الإمساك:

من النادر أن يصاب من لديه حساسية اللاكتوز بالإمساك، إلا أنه يظهر عند بعض الأشخاص نتيجة زيادة إفراز الميثان في القولون مما يؤدي إلى بطء المرور في القناة الهضمية .

5. أعراض أخرى:

وتشمل الأعراض الأخرى كلاً من الصداع والإرهاق والأكزيما وآلام بالمفاصل والعضلات إلا أنه لم يتم تأكيد هذه الأعراض بعد، ومن الجدير ذكره ضرورة عدم الخلط بين حساسية اللاكتوز وحساسية الحليب التي يمكن أن تشكل خطورة على الحياة .

إذا كنت تعاني من أعراض حساسية اللاكتوز فقد يشخّص الطبيب حالتك عن طريق اختبار تنفس الهيدروجين وعادةً ما يتضمن العلاج تجنب الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من اللاكتوز من نظامك الغذائي مثل الحليب والقشدة والبوظة.