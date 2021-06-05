حظك اليوم مع الأبراج الأحد 6 حزيران/يونيو 2021

اعرفي كيف سيكون حظك لهذا الأحد 6 أيار/ مايو 2021؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج ليوم الأحد 6 أيار/ مايو 2021:

برج الحمل 21 آذار - 19 نيسان

خلال هذا الأسبوع تَجِدْ صُعوبة في المُحافظة على برنامج عملك الذي وضعته في الويك-أند بسبب تقلّب الظروف ضدّك أو إختلافك مع وجُهات نظر شركائك أو رؤسائك. تبني علاقات وثيقة ومُفيدة. حياتك العاطفيّة ستعرف هذا الأسبوع تَقلّبات كبيرة لأنَّ سُرعة تطوّرك سَتدفعك إلى عدم الإكتفاء بعلاقات عاديّة وستبحث عن الجديد عند الجنس الآخر.

برج الثور 20 نيسان - 20 أيار

ينقصُك أحياناً بعض الثبات على الصعيد المالي، لكنك تتمكّن بالرغم من ذلك على المُحافظة على أوضاع ثابتة نسبيّاً. انْتبِهْ من التبذير أو الإستثمارات الكبيرة. تصبو إلى العلاقات العاطفيّة الدافئة والمُخلصة، وتتمنّى أن تُخصّص مزيد من الوقت لِلتمتّع بعلاقات عاطفيّة لها أمل بالنجاح في المُستقبل. تتعاطف هذا الأسبوع مع مواليد العذراء والسرطان.

برج الجوزاء 21 أيار - 20 حزيران

سَتؤثّر حياتك المهنيّة نسبيّاً على صِحّتك بسبب كثرة الجُهد الذي سَتبذله من أجلها. ثِقْ أكثر بصحّتك ولا تجعل الوسواس المرَضي والخوف من التعب يُؤخّرانك عن القيام بأعمال إضافيّة. صحّتك وأعصابك متينة، لكن إبتعدْ عن المُبالغة. أمّا حياتك المهنيّة فستُقدّم لك مُفاجآت حلوة هذا الأسبوع وسَتدفعك إلى توسيع كفاءاتك. سَتبدو خياليّاً وفوضويّاً إلى الإطّلاع والمعرفة، وغنيّاً بالأفكار الجديدة.

برج السرطان 21 حزيران - 22 تموز

يجب أن تكون صبوراً في تنظيم مشاريعك، وعليك أن تختارها حسَب أهميّتها وضرورتها ، والظروف ستكون مُلائمة لك لِتحقيق هذه المشاريع ولو بعد فترة. عاطفيّاً تتحمّل مسؤوليّة إختيارك أو قرارك العاطفي سواء كان إيجابيّاً أم سلبيّاً. تحتاج إلى الأمان والثقة. لكن هذا لا يجب أن يمنعك من الخوف من الإرتباط العاطفي. لِمواليد العشريّة الأولى والثانية من النساء ، عليكنَّ توخّي الحذر في كُلّ شيء.

برج الأسد 23 تموز - 22 آب

سَتُحقّق نتائج مُشجّعة وفي الوقت المُحدَّد لِمشاريع وأعمال بدأتها في أوقات سابقة . هذا ما يزيد حوافزك وثقتك للإنطلاق في أعمالٍ جيّدة . المتزوّجون أو الخاطبون يشعرون بأنَّ العلاقة تنحرف نوعا ً ما عن الخط المرسوم وأنّه يجب التصدّي لهذا الأمر، في الوقت الحاضر لن تُريد خلق مَشاكل يُمكن تلافيها بِسهولة. تعرف كيف تُحافظ على صحّتك من خلال إهتمامك بالنظافة والوقاية الصحيّة.

برج العذراء 23 آب - 22 أيلول

لن تتسرّع في الإنطلاق وسَتُفضّل الإنتظار حتى يستقرّ وضعك وتطمئنْ تماماً. تقوم بالخطوات اللازمة إداريّاً لِلحفاظ على ما حققّته رسميّاً. سَتُباشر أعمالك في ضوء نظرة جديدة أكثر ثقة وثباتاً . إن كُنتَ عازباً ، لن تكون راضياً عن طريقة حياتك ، لكنّك في الوقت نفسه تكون غير مُستعدّ لِلتخلّي عن عاداتك. نقطة ضُعفك الوحيدة هي انفعاليّتك الكفيلة بتوتير أعصابك.

برج الميزان 23 أيلول - 22 تشرين الأول

تكون قادراً على التركيز والتدقيق في كُلّ تفاصيل أعمالك المهنيّة، ماليّاً تكون أكثر تماسُكاً في مصاريفك ولن تُبذّر. حاوِلْ جاهِداً الإمساك بالإيجابيّات في حياتك المهنيّة حتى تَتمكّن من ضبط الأمور باكراً. قد يكون برنامجك المهني فوضويّاً بعض الشيء، فلا تتأخّر في تنظيمه. انْتبِهْ إلى صحّتك وإلى الإشارات الفلكيّة التي تُحذّرك من الإرهاق.

برج العقرب 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

تكون رؤيتك أكثر وُضوحاً وتكون مُستعدّاً بقوّة لإكتساب خبرة أفضل . تضع تصوّراً مُحدّداً لِوسائل تقدّمك وتصميماً لِمشاريعك. يُسلّمك رؤساؤك مهاماً إضافيّة مرهونة بأوقات دقيقة، ما يضطرّك إلى تأجيل مشاريعك. في نهاية الأسبوع قد تكون مُضطرّاً لإتّخاذ قرارات هامّة وتَعقُد مُشاورات مُهمّة. على الصعيد المالي يكون وضعك سليماً. في 1 و 2 من الشهر تستفيد من الويك -إند لِترتاح ولِتُخصّص وقتاً للإهتمام بعائلتك وعلاقتك بالأولاد إن كُنتَ متزوّجاً.

برج القوس 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

يأخذ نجاحك وتقدّمك كُلّ أبعاده ، وتؤمن أنّك تضع المداميك الأساسيّة في مهنتك. يُشجّعك الرؤساء وتفهم الآن أسباب تصرّفهم سابقاً. ماليّاً، لن يكون لديك الوقت لإستثمارات جديدة. إن كُنتَ عازباً، تكون جاذبيّتك قويّة وحظوظك جيّدة في لقاء مُهمّ، فكُنْ يقظاً إلى ما حولك. في 4 و5 من الشهر، إن كُنتَ عازباً، لا ترفض الدعوات لأن لقاءً جميلاً وارد حُصوله. في 6 و 7 تتحسّن إيراداتك الماديّة، فأعِدْ تنظيم ميزانيّتك.

برج الجدي 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

ركّز جيّدا ً على مشاريعك المهنيّة لأنك على عتبة مرحلة مُهمّة جدّا ً في مجال عملك، فلا تتعب أو تمُلّ حتى ولو شدّتك حشريّتك نحو آفاق أخرى. كُنْ صبوراً حتى تصِلْ. على رغم إنشغالك الكبير، عليك إدارة أموالك جيّداً. إن كُنتَ مُرتبطاً، سَتنخرط والشريك في حياة إجتماعيّة كثيفة ، سهرات ، نُزهات ، حفلات . إن كُنتَ عازباً ، أتركْ لِعلاقة حديثة مَجالاً لِتأخذ الأهميّة اللازمة في حياتك.

برج الدلو 20 كانون الثاني - 18 شباط

مع عطارد أسبوع مُمتاز لإتّخاذ القرارات وإثبات قُدراتك . بفضل مُبادراتك ، تُحقّق سريعا ً هدفاً تابعته بِشوق. مع نبتون ، تكون مُستعدّاً لِتكريس نفسك لِمسألة مُعيّنة قد تكون عملاً إنسانيّاً. لِبلوغ توازُن عاطفي تامّ، عليك ضبط مزاجك الكئيب ووجهك العبوس ، كما يُنصح الأخذ بإنتقادات المُحيطين بك. لِمواليد العشريّة الثالثة ، الصحّة جيّدة ونشاطك في أوجّه.

برج الحوت 19 شباط – 20 آذار

مع زحل ، تُقرّر تنفيذاً مُفاجئاً لِبعض المشاريع التي لا يُوافق عليها رؤساؤك . إنْتبِهْ ! التمرُّد لن يُفيدك. يُمكن التوصُّل إلى مُبتغاك مع بعض الليونة والديبلوماسيّة . إحتفظْ بأعصاب باردة في كُلّ الظروف ، حتى ولو رأيت أنَّ الوضع لا يُطاق مع الشريك ، لا تَتسّرع في قرار الإنفصال أو الطلاق. كُنْ حذراً قبل الإنجرار إلى مخاطر غير مُتوقّعة وإستشِرْ أصحاب الخبرة إذا كان مشروعك ليس من إختصاصك.

حظك اليوم مع الأبراج الخميس 3 حزيران/يونيو 2021

حظك اليوم مع الأبراج الأربعاء 2 حزيران/يونيو 2021