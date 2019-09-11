حظك اليوم مع الأبراج الخميس 12 أيلول/سبتمبر 2019

اعرفي كيف سيكون حظك لهذا الخميس 12 أيلول/سبتمبر 2019؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج ليوم الخميس 12 أيلول/سبتمبر 2019:

الحمل 21 آذار - 19 نيسان

عزيزي برج الحمل،ما تزال تعاني من الأمور المالية، وبخاصة المصاريف التي لا تجد لها حلاً، اترك كل شيء يسير كما هو واهتم بعملك أكثر كي لا تنتقد من رؤسائك. فترة ما بعد الظهر تلحظ تطورًا ملحوظاً على المسار العائلي لن يعجبك بتاتاً.

الثور 20 نيسان - 20 أيار

عزيزي برج الثور،عليك ترتيب أمورك حتى لا تصاب بالإرباك لكثرة الأحداث التي ستمر عليك هذا اليوم، الحظ سيكون إلى جانبك في الظهيرة، فالأمور تمشي معك كما تريد، لكن عليك بترك العصبية وأن تكون أكثر صبرًا في فترة ما بعد الظهر، المساء جيد للخروج مع الأصدقاء، ولكن لا أنصحك برؤية من تحب، لأن الأمور لن تسير بينكما كما تريد.

الجوزاء 21 أيار - 20 حزيران

عزيزي برج الجوزاء،أنت تعيش في أفضل أيامك لهذا الشهر، فعليك اتخاذ القرارات اليوم وإبداء رأيك في كل شيء وعدم الخوف من رفض الآخرين، لأنه لن يكون هنالك معاكسة لك لقوة شخصيتك وحضورك على من حولك، الناحية العملية هي أكثر النواحي المستفيدة.

السرطان 21 حزيران - 22 تموز

عزيزي برج السرطان، عليك بترتيب أمورك، والتفكير جيدًا قبل الخوض بالمناقشات، وبخاصة أن الجميع يقف ضدك، وبخاصة في العمل الذي تلقى به كثيرا من المشاكل واختلاف في وجهات النظر.

الأسد 23 تموز - 22 آب

عزيزي برج الأسد،لا رغبة لك بالعمل وتريد فقط النوم، تغلب على كسلك وخصوصاً أن مهام كثيرة تنتظرك في الظهيرة واستعد إلى التساؤل من قبل رئيسك عن خطأ فعلته قبل فترة، يوم ليس بجيد وفيه كثير من المشاكل والمعاكسات فأجل القرارات المهمة.

العذراء 23 آب - 22 أيلول

عزيزي برج العذراء،يوم به ضغط عال بالعمل، وقد تقابلك المسؤوليات منذ الصباح وحتى وقت متأخر. عليك بأن تفكر جيدا قبل اتخاذ أي قرار، لأنه قد لا يكون لصالحك وقد تواجهك مشكلة في العمل في الظهيرة، لكنك تنجح في حلها.

الميزان 23 أيلول - 22 تشرين الأول

عزيزي برج الميزان،نشيط منذ الصباح ومتلهف لإنجاز الكثير من الأعمال، خصوصا المهنية منها، حيث تنجز العديد من الأعمال، لكن احذر من بعض التعطيلات التي قد تحصل في فترة الظهيرة وما بعدها، لكنها لن توقفك عما تريد فعله.

العقرب 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

عزيزي برج العقرب،الأحداث التي قد تمر عليك يلزمها هدوء وتفكير، لكنك لن تفعل ذلك وتسرع باتخاذ القرارات وجرأتك تصل إلى أعلى مستوى لها في الظهيرة، لكن الحظ الذي يرافقك ينجيك من الخطأ، المساء جيد لكن عليك الحذر في كلامك مع من تحب.

القوس 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

عزيزي برج القوس،عليك الإسراع بتنفيذ ما تريد عمله هذا اليوم وبخاصة في فترة الصباح، التي تعد داعمة بالنسبة إليك وطلتك البهية ما تزال تسرق الإعجاب من حولك.

الجدي 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

عزيزي برج الجدي،اليوم هي نهاية تعبك، فمن كان منكم مريضا، فاليوم تتحسن أموره قليلا. احذر من معاكسة الأمور لك، وضغط العمل المتزايد عليك في فترتي الصباح والظهيرة.

الدلو 20 كانون الثاني - 18 شباط

عزيزي برج الدلو،انتبه على صحتك فقد تكون هي الأكثر تضررًا هذا اليوم، وبخاصة معدتك وجهازك التنفسي، أما بالنسبة للأحداث التي قد لا تعجبك فلديك منها في فترة الظهيرة، فنصيحة لا ترتبط بمواعيد لأنها ستتغير جميعها، المساء يكون جيد نسبيا وجلسة مع الحبيب متوقعة، لكنها لن تكون كما تريد.

الحوت 19 شباط – 20 آذار

عزيزي برج الحوت،منذ الصباح تتحلى بأجمل ثيابك لكي تقوم بالعديد من المواعيد والمقابلات، يوم عملي ناجح بالنسبة إليك، لحسن تصرفك والحظ الذي يدعمك منذ أمس. في فترة ما بعد الظهر قد يكون لديك الكثير من الأعمال التي قد تشعرك ببعض الإرهاق.

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