حظك اليوم مع الأبراج السبت 16 يناير/كانون الثاني 2021

اعرفي كيف سيكون حظك لهذا السبت 16 يناير/كانون الثاني 2021؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج ليوم السبت 16 يناير/كانون الثاني 2021:

الحمل 21 آذار - 19 نيسان

عزيزي برج الحمل،عليك بأن تأخذ وتعطي بالكلام، ولا تفكر أن تجعل كلمتك هي الأخيرة، فقد تلاقي اليوم معارضة واسعة وكرها للأشخاص حولك، تجد اليوم حبيبك يقف إلى جانبك ومساندك لكل القرارات التي تأخذها، يوم جيد للعاطفة والاستمتاع بها وأفضل بكثير من الوضع المالي الذي قد يكون متجها إلى الهاوية في مساء هذا اليوم.

الثور 20 نيسان - 20 أيار

عزيزي برج الثور،العمل المتواصل وإعطاؤك المسؤوليات ومواجهتك للمشاكل قد تجعل نفسيتك اليوم عرضة للملل والكآبة، فأنت لا تحصل اليوم على شيء بسهولة، وقد تضطر إلى إعادة ما تفعله أكثر من مرة، تفقد دبلوماسيتك اليوم وتترك العنان لصراحتك الزائدة، ننصحك بأخذ راحة كافية اليوم في المساء.

الجوزاء 21 أيار - 20 حزيران

عزيزي برج الجوزاء،شعورك بالبعد عن عائلتك وأسرتك لانشغالك ببعض الأمور الشخصية والأصدقاء يزيد اليوم، فتقرر منذ الصباح الباكر تكريس بعد ظهر اليوم للقاء عائلي أو عمل مأدبة طعام ودعوة من تحب، يوم هادئ جدا بالنسبة لك، لكنه يوفر لك الهدوء الذي لم تشعر به منذ أسبوعين.

السرطان 21 حزيران - 22 تموز

عزيزي برج السرطان،يوم جيد بكل معنى الكلمة يا صديقي الجدي، فلديك العديد من الأخبار الجيدة والأحداث التي تسعدك. لكن احذر من الانفعال والعدوانية الزائدة تجاه أفراد عائلتك في فترة الظهيرة.

الأسد 23 تموز - 22 آب

عزيزي برج الأسد،تفكر بعقلانية قد تكون زائدة عما يجب بالنسبة إليك، فأنت تسأل كثيرا وحريص جدا على أن لا تؤذي أحدا حولك، فتنتقي كلامك بحرص شديد، خوفا من أن يخرج غضبك الداخلي عليهم. يوم قد يكون حرجا لكنه ليس بالسيئ.

العذراء 23 آب - 22 أيلول

عزيزي برج العذراء،اليوم تصمم على أن يسير كل شيء كما أنت مخطط له، فأنت عنيد اليوم، ولا تقتنع بسهولة برأي من حولك، أنت جذاب اليوم ومحط أنظار الجنس الآخر، إذا أردت فتح موضوع ارتباط مع من تحب، فعليك به اليوم فهو الأفضل لك.

الميزان 23 أيلول - 22 تشرين الأول

عزيزي برج الميزان،قد تشعر بالندم لعمل اقترفته، بدون تفكير مسبق، لكن هنالك شخص يساعدك على الخروج من المأزق الذي أنت فيه، مبلغ من المال في طريقه إلى الخروج من يدك بشكل مفاجئ عند الظهيرة، ما يسبب لك بعض الضيق. في ساعات المساء قد لا ترغب بالخروج وقد تفضل البقاء في البيت والجلوس مع عائلتك.

العقرب 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

عزيزي برج العقرب،ما تزال تشعر بالقوة والنشاط، فأنت فعال وتحدث في كل مكان تذهب إليه. تشعر بالسعادة لكن لا تعرف لماذا، يوم جيد آخر لفعل أو إكمال قرار بدأت به، لأنها الفترة المميزة لك، خصوصا في مجال السفر والتنقل.

القوس 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

عزيزي برج القوس،اليوم يبقى على حال أمس، ولن يحدث أي تغيير في وضعك ومزاجيتك وتصبح عصبيا، وتشعر بأن كل شيء ينقلب ضدك، مواليد أيلول (سبتمبر) قد يشعرون ببوادر ضائقة مالية، فاحذر على نقودك.

الجدي 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

عزيزي برج الجدي،الجميع يقول لك لماذا لا تجلس وبماذا تفكر، تشعر بضياع كبير وتفكر كثيرا اليوم بما سيأتي، شريك حياتك يشغل بالك كثيرا، فهو يتعامل معك بطريقة غريبة ترهق تفكيرك، احذر من فترة المساء فهي الأصعب، حيث ستنفجر الأمور بينك وبينه.

الدلو 20 كانون الثاني - 18 شباط

عزيزي برج الدلو،اليوم من الأيام التي تمضي بسرعة، لكثرة ما عليك من أعمال وواجبات، قد يستغرب كل الموجودين حولك من نشاطك الواضح، والغريب أيضا بأن ابتسامتك لا تفارقك طوال اليوم فالشعور بالسعادة لن يغيب عنك.

الحوت 19 شباط – 20 آذار

عزيزي برج الحوت،الحظ حليفك بعد فترة من المشاكسات وعدم اليقين، جاء اليوم لكي يعدل كل ذلك ويجعلك إنساناً آخر أكثر تفاؤلاً وفرحاً. فترة ما بعد الظهر ستكسبك نقاطاً على الصعيد العملي، فلا تدخل في أمور لا علاقة لك بها، لكي لا تلقى ما لا يرضيك.

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