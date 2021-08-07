حظك اليوم مع توقعات الأبراج اليوم الأحد 8 أغسطس/ آب 2021

اعرفي كيف سيكون حظك اليوم وتوقعات الأبراج اليوم الأحد 8 أغسطس/ آب 2021؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك ما هي توقعات برجك اليوم الأحد 8 أغسطس/ آب 2021:
توقعات برج الحمل اليوم 21 آذار - 19 نيسان
- حظك اليوم برج الحمل مهنياً: التعامل مع الامور بواقعية يعدّ أفضل الطرائق لتجنّب الأخطاء، قد تستفيد من حياة مهنية صاخبة لالتقاط فرص معينة تفتح أمامك بعض الأبواب.
- حظك اليوم برج الحمل عاطفياً:اناقتك وجاذبيتك تبهران الشريك، وتثيران عنده مزيداً من الغيرة، لكن تقريب المسافات معه خطوة مهمة على الطريق الصحيح.
- حظ برج الحمل اليوم صحياً:لا ترتدي أحذية رياضية غير الجلد الطبيعي لأنها تؤذي قدميك
- برج الحمل الرجل اليوم:دراسة خطواتك المقبلة بعناية واهتمام، يوفّر عليك الكثير من الأخطاء المكلفة والأثمان الباهظة.
- برج الحمل المرأة اليوم: التفاؤل هو المفتاح السري لحل كل العقد، ومن دون ذلك لا يمكنك أن تنظر إلى الأمام لبناء المستقبل.
توقعات برج الثور اليوم 20 نيسان - 20 أيار
- حظك اليوم برج الثور مهنياً: تحوّل المشكلات الخطرة إلى إبداع ونجاح، وتستعيد قدرتك المذهلة على المفاوضات الناجحة، فتحقق أهدافك وتنال ما سعيت له طويلاً.
- حظك اليوم برج الثور عاطفياً:الوقت مناسب للاحتفالات والتسلية والسفر والعلاقات الرومنسية، ولو العابرة للعازبين، كما للسفر والرحلات الممتعة.
- حظ برج الثور اليوم صحياً: المشي اليومي مع الأصدقاء والعائلة يريح الأعصاب ، وأنت تفعل ذلك بنوع من الحركة
- برج الثور الرجل اليوم:اهدأ واستعمل الغيارات العكسية بهذ اليوم المتوتر، ضغوطات الصباح لا مفر منها فحاول الهدوء و عدم اعطاء القرارات
- برج الثور المرأة اليوم: في الظهيرة فقد تشعر بتوعك صحي يؤثر على جهازك التنفسي او على معدتك ، فترة ما بعد الظهر والمساء تمر بهدوء وتلازم البيت لعدم رغبتك بالخروج لليوم الثاني على التوالي.
توقعات برج الجوزاء اليوم 21 أيار - 20 حزيران
- برج الجوزاء اليوم مهنياً: ساير الأوضاع ولا تعترض، وابتعد عن المواجهة حالياً، وانتظر ريثما تتضح الأمور.
- برج الجوزاء اليوم عاطفياً: عليك التنبه من بعض الأخبار الكاذبة التي تؤثر سلباً في أوضاعك العاطفية.
- حظ برج الجوزاء اليوم صحياً:أنت في حالة صحية ممتازة يرغب الكثيرون في الحفاظ عليها ومواصلة تمارينك المعتادة
- برج الجوزاء الرجل اليوم: يوم جيد جدا فحاول استغلال اليوم لفعل ما تريد في العمل لان الحظ يدعمك بقوة في هذا المجال ، في فترة الظهيرة تنجز اعمالك بكل براعة ودقة مما يجعلك تنال تقدير رؤسائك
- برج الجوزاء المرأة اليوم: عليك الحذر على جيبك من المصاريف الزائدة في فترة ما بعد الظهر، في فترة المساء تحاول ان تصلح الاوضاع مع من تحب لكن تبوء محاولاتك بالفشل.
توقعات برج السرطان اليوم 21 حزيران - 22 تموز
- حظك اليوم برج السرطان مهنياً: قد تواجه معارضين لخططك، فتحلَّ بالصبر لتتوضح الصورة أكثر، وحاول إقناعهم بوجهة نظرك.
- حظك اليوم برج السرطان عاطفياً: تبحث عن جديد في الحب لتخرج من المأزق العاطفي الذى تمر به، انتبه الى طريقة حديثك مع الحبيب ولا تجرحه.
- حظ برج السرطان اليوم صحياً: وُجد أن النصائح الطبية المتعلقة بالأكل الفعال مفيدة ، لذا اختر بعضها وقم بتطبيقهابرج السرطان الرجل اليوم:عليك بالنيل من هذا اليوم فكل الفلك يقف في صفك ويدعمك، قد تكون فترة الصباح غير مشجعة لكن منذ الظهيرة تبدأ امورك بالانتعاش وخبر قد يصلك يفرحك كثيراً وخاصة على المجال العاطفي
- برج السرطان المرأة اليوم: المساء جيد للخروج و الاستمتاع بوقتك مع الاصدقاء.
توقعات برج الأسد اليوم 23 تموز - 22 آب
- حظك اليوم برج الأسد مهنياً: الظروف الحالية مناسبة لتقدم على خطوة كبيرة، لن تكون وحيدًا ولن تتعرقل محاولاتك في زيادة رصيدك الشعبي أو تحسين الانطباع عنك.
- حظك اليوم برج الأسد عاطفياً: لا تكن كثير العتاب والا ابتعد الحبيب عنك، وتسمح لك الظروف بتخطي الكثير من الحواجز التي أعاقت ملاقاته أو المصالحة.
- حظ برج الأسد اليوم صحياً: احذر من الشراهة التي تسبب السمنة ، حيث سيكون من الصعب التخلص منها فيما بعد.
- برج الأسد الرجل اليوم:ما يزال عليك يا صديقي اخذ الحذر في تصرفاتك وافعالك فانت لديك الكثير لتهتم به وقد تجعلك كثرة الاحداث تفقد التركيز و عصبيا بعض الشيئ
- برج الأسد المرأة اليوم:الاعمال قد تضعك في موقف حرج في فترة ما بعد الظهر .عليك الاهتمام بصحتك اكثر وخاصة على ما تأكله من طعام، في فترة المساء احذر اثناء تعاملك مع افراد عائلتك.
توقعات برج العذراء اليوم 23 آب - 22 أيلول
- برج العذراء اليوم مهنياً: تتحسن الأوضاع مع الشريك على الصعد كافة، بعد سوء التفاهم الذي ساد بينكما بسبب تدخلات الآخرين.
- برج العذراء اليوم عاطفياً: تأثيرات إيجابية وجيّدة على صعيد العمل، وهذا يترافق مع مطالبك المالية المحقة وقد تبلغ الهدف قريباً.
- حظ برج العذراء اليوم صحياً:لا تأكل وجبات دسمة عالية السعرات في وقت العشاء
- برج العذراء الرجل اليوم:تصحو منذ الصباح نشيطا و تريد القيام بكل اعمالك بسرعة . يوم جيد للقرارات و ايضا للمبادرة ببعض الامور الصعبة . في فترة ما بعد الظهر قد يصلك خبر معلق منذ فترة يزيد سعادتك .
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برج العذراء المرأة اليوم: في المساء تتلقى اكثر من دعوة للخروج فحاول ان تنتقي الافضل منها .
توقعات برج الميزان اليوم 23 آب - 22 أيلول
- حظك اليوم برج الميزان مهنياً: لا أنصحك اليوم بالمغامرة وكن حذراً في الخطوات التي تقوم بها تجاه الزملاء.
- حظك اليوم برج الميزان عاطفياً: تناقش بعض الأمور المهمة مع الحبيب فلا تفكر فيه بطريقة سلبية.
- حظ برج الميزان اليوم صحياً:الجلوس أمام شاشة الكمبيوتر لفترات طويلة يسبب آلاماً شديدة في الظهر ، خذ قسطاً من الراحة والاسترخاء.
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برج الميزان الرجل اليوم:تدخل في حسابات مع نفسك ولديك الكثير من القرارات لتقوم بها في هذا اليوم المصيري الذي سوف يتضمن الكثير من التغييرات التي قد تكون لمصلحتك اذا احسنت الاختيار و بالاخص في فترة الصباح و الظهيرة .
- برج الميزان المرأة اليوم: في فترة المساء قد لا يعجبك تصرف شريك حياتك مما يضع علاقتكما في خانة التوتر وخاصة مواليد 2 الى 11 ايلول.
توقعات برج العقرب اليوم 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني
- حظك اليوم برج العقرب مهنياً: من المستحسن عدم المراهنة على أيّ نجاح، لا تتردد في طلب المساعدة والنصيحة من الأصدقاء والأحبّاء.
- حظك اليوم برج العقرب عاطفياً:صحيح أنك تمر بيوم عصيب جراء مشكلات عاطفية، لكن حافظ على رباطة جأشك، وكسّر قيود اليأس.
- حظ برج العقرب اليوم صحياً:استخدم العلاجات الطبيعية بدلاً من الاصطناعية ، فهي أفضل لصحتك
- برج العقرب الرجل اليوم:انت لا تستطيع ان تركز على شيء فعقلك مشغول بامور كثيرة، الاعمال تضغط عليك من الصباح و حتى وقت متاخر من المساء لكنك تبدع بما تقوم به فاليوم يوم القرارات و المبادرات بعد ان توقفت لاكثر من أسبوع .
- برج العقرب المرأة اليوم: في المساء الخروج من البيت هو السبيل الافضل لتفادي المشاكل مع العائلة و قد يكون الافضل عدم رؤية من تحب.
توقعات برج القوس اليوم 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول
- حظك اليوم برج القوس مهنياً:يشير هذا اليوم الى عملية ترويجية ناجحة وإلى عروض مهمة تتلقاها، قد توقع عقداً جديداً أو تباشر عملاً آخر وتسمع كلمات الثناء والتقدير.
- حظك اليوم برج القوس عاطفياً: تختار الوقت المناسب لتعبر للشريك عن مدى تعلقك به، ما يشعره بالراحة والطمأنينة تجاه العلاقة بينكما.
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حظك اليوم برج القوس صحياً: جسمك مثالي ، لكن لا تتركه هكذا ، عليك أن تحسنه بشكل أفضل مما هو عليه الآن
- برج القوس الرجل اليوم:المسلسل الهندي التراجيدي الذي بدأ الامس يستمر لليوم الثاني، انتبه ثم انتبه فلا داعي لان تقودك انفعالاتك وجرأتك الى الهاوية .
- برج القوس المرأة اليوم:ضغوط العمل و مشاكله تشعرك بالاكتئاب الذي لا مفر منه في فترة الظهيرة وما بعدها لذلك كن مستعداً. كما ان الامور العاطفية في المساء لن تكون على مزاجك فمفاجآت تنتظرك لن تروق لك، وخاصة مواليد 3 الى 12 تشرين الثاني.
توقعات برج الجدي اليوم 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني
- حظك اليوم برج الجدي مهنياً: الحظوظ تدعم أفكارك وتطلّعاتك وطموحاتك، وقد تجعلك تثير بعض النقاط والتفاصيل وتتعرّض لانتقادات وتجد نفسك محرجاً.
- حظك اليوم برج الجدي عاطفياً: يساعدك الوحي على القيام بأعمال إبداعية فتفرض أفكارك على الشريك وتؤثر فيه.
- حظ برج الجدي اليوم صحياً: لا ترهق نفسك في التفكير في الأيام القادمة ، فالأيام القادمة سترهق الناس الذين يسعدونك.
- برج الجدي الرجل اليوم:يوم هادئ يمر عليك مما يشعرك بالملل وتعد الساعات لكي تمضي هذا النهار، في فترة الظهيرة تتعرض لموقف لن تحسد عليه في العمل فحاول ان تتمالك نفسك وتهدأ لان اي فعل قد تقوم به لن يفيدك .
- برج الجدي المرأة اليوم:المساء عاطفي جداً وجلسة هادئة مع الحبيب متوقعة لتحسين العلاقات بينكما. مواليد 1 الى 10 كانون الاول الاكثر تأثراً بهذه الوضعية.
توقعات برج الدلو اليوم 20 كانون الثاني - 18 شباط
- حظك اليوم برج الدلو مهنياً: أنبّهك إلى بعض المماطلة أو التأخير في المعاملات، فلا تراهن على الدّقة أو الخبر اليقين.
- حظك اليوم برج الدلوعاطفياً: ينتقل فينوس الى البيت التاسع ليبشّرك بيوم عاطفي افضل بكثير من السابق وتكون على موعد مع تغيير ايجابي، في الجو غزل وغرام وعلاقة ناشئة.
- حظ برج الدلو اليوم صحياً:ركض لمدة ساعة ونصف يوم لمدة شهر حتى تعود إلى الشكل الذي فقدته في الأسبوع السابق
- برج الدلو الرجل اليوم:تصرفاتك تدعو للريبة يا مولود الجدي، فانت غريب وكلامك غريب بعض الشيء ولا احد يفهم عليك ما تقول فانت عصبي و المشاكل اليوم سوف تجعلك متوتر جدا .
- برج الدلو المرأة اليوم: احذر في قيادتك لسيارتك في فترة الظهيرة لانك متهور وغير مسؤول. اما في المساء فهنالك مشكلة مع من تحب وذلك لان هنالك اختلافاً في الاراء قد يحدث .
توقعات برج الحوت اليوم 19 شباط – 20 آذار
- حظك اليوم برج الحوت مهنياً: ينتقل فينوس الى البيت الثامن في اواخر الشهر، ليتحدث عن شراكة أو علاقة المال بالحياة العاطفية، انتبه من بعض الفضائح.
- حظك اليوم برج الحوت عاطفياً: التسوية المطروحة مع الشريك، تبدو واقعية ومنطقية لتجاوز الخلافات، احرص على أن تبقى علاقتك به واضحة جداً.
- حظ برج الحوت اليوم صحياً:شرب المنبهات والقهوة في الصباح الباكر ليس خياراً جيداً ويؤثر عليك سلباً
- برج الحوت المرأة اليوم:انك فعال في كل ما تفعل، في العمل انت سيد الاحكام والقرارات و الحظ يدعمك في كل ما تقوم به اليوم .
- برج الحوت الرجل اليوم:حاول ان تكون عادلاً عند طلب رأيك في موضوع معين في فترة الظهيرة، بيع وشراء عقار او اسهم في فترة ما بعد الظهر قد يطرح عليك قالافضل استغلال العرض . المساء يحمل لك احلى الالوان مع من تحب او مع اصدقائك.
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